北約承諾防務支出加倍 無人機公司AeroVironment股價暴漲23%
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (25 日) 報導，CNBC 主持人克拉默 (Jim Cramer) 在將國防科技公司 AeroVironment(AVAV-US) 比喻為下一個「硬體界的 Palantir(PLTR-US)」後，該股隨即飆升。
克拉默指出，NATO 盟國同意將防務支出目標提高至 GDP 的 5%，AeroVironment 可望成為最大受益者。
宇航環境公司 (AeroVironment) 是美國軍方最大的無人機供應商，專精於製造無人機系統，周二收盤後公布強勁財報，股價盤前已上漲 6%。
股價漲勢猛 有望創歷史新高
AeroVironment 開牌後股價繼續攀升，盤中漲幅擴大至逾 20%，股價有望創下收盤歷史新高，今年以來已上漲超過 5 成。截稿前，AeroVironment 上漲 + 22.38%，暫報 236.53 美元。
克拉默指出，AeroVironment 是美國主要無人機供應商，NATO 盟國周三上午同意將防務支出目標從目前的 GDP 2% 提高至 2035 年的 5%，該公司可能成為 NATO 預算擴增的最大受益者。當前全球緊張局勢升溫，包括以色列 - 伊朗戰爭和烏俄持續衝突，都推升了無人機需求。
營收創新高 積極併購擴張
AeroVironment 是美軍無人機技術主要供應商，2025 財年第四季營收達 2.751 億美元，年增 40%，創下單季歷史新高並超越市場預期的 2.42 億美元。每股盈餘 1.61 美元，同樣優於預期的 1.40 美元。全年營收創新高達近 8.21 億美元，較去年成長 14%。
該公司上個月剛完成 41 億美元收購國防科技公司 Blue Halo 的交易，市場看好，此舉將讓使其得以整合業界無人機防務武器系統。
隨著全球軍事衝突加劇和各國國防預算增加，無人機技術需求持續攀升，AeroVironment 作為該領域領先者，市場前景備受看好。
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