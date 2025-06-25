波音737 MAX 9飛機艙門塞脫落！美國運輸安全委員會狠批波音與FAA監管失職

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 08:53

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美國國家運輸安全委員會（NTSB）於週二（24 日）發表調查結果指出，是因為波音 (BA-US) 未能提供足夠的訓練、指導與監督，才導致 2024 年 1 月阿拉斯加航空 (ALK-US) 一架全新 737 MAX 9 班機在飛行途中飛機艙門塞脫落。

美國運輸安全委員會狠批波音與FAA監管失職。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，NTSB 嚴厲批評波音的安全文化，並揭露該架 737 MAX 9 在生產過程中未安裝四顆關鍵螺絲。美國聯邦航空總署（FAA）同樣被指責監管失職，未能有效防範事故發生。

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NTSB 主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，這起意外完全可以避免。波音內部的審核報告與相關文件，早在十年前便揭示存在未經授權的生產流程，但這些問題始終未被妥善處理。

霍曼迪強調：「波音與 FAA 應該早就意識到導致這次事故的安全缺失。事故沒有造成死亡或嚴重受傷，簡直就是一個奇蹟。」

調查也發現，波音對現場員工的訓練極度不足。NTSB 透露，波音目前正進行設計優化，未來艙門封板未被牢固鎖定前，將無法完成安裝，藉此預防類似意外重演。

NTSB 進一步揭露，波音在拆除與重新安裝 737 MAX 9 艙門封板的過程中完全沒有留下書面紀錄，至今無法確定是哪些員工參與操作。

該事件在去年 1 月發生，阿拉斯加航空波音 737 MAX 9 客機在波特蘭起飛後不久，一道本應封死的飛機艙門塞脫落，客機其後折返並緊急降落，全機人員安全。

美國司法部展開刑事調查

這起事故也促使美國司法部展開刑事調查，並指出波音未遵守 2021 年的緩起訴協議。事故發生後，波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）於數月內宣布將辭職。

儘管 NTSB 肯定新任執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）展現的改革意志，但也表示波音仍面臨艱鉅挑戰，必須重建安全文化與生產流程。波音則公開表示，對事故深感遺憾，並承諾全面強化安全與品質管理。

FAA 指出，事件發生後，他們已徹底改變對波音的監管方式，目前仍對 737 MAX 9 實施每月 38 架的生產上限，強調：「我們將繼續這種積極的監管，以確保波音公司解決其係統性的生產品質問題。」

FAA 局長惠特克（Michael Whitaker）在 2024 年 6 月坦承，FAA 過去對波音的監管「過於放任」，並已增派更多檢查人員至波音與其供應商 Spirit AeroSystems 的工廠進行監督。