印度航空波音787空難釀270死！印度政府下令檢查同型飛機、不排除「停飛」
鉅亨網編譯莊閔棻
印度民航部於週六（14 日）宣布，已命令所有國內營運的波音 (BA-US) 787 機型進行全面檢查，旨在釐清事故原因，確保飛航安全，甚至也考慮「停飛」。印度航空一架波音 787-8 夢幻客機（Dreamliner）於週四（12 日）墜毀，釀成多人死亡，成為全球近十年來最嚴重的航空災難。
根據《路透》報導，印度航空與政府正全面調查此次空難，重點包括引擎推力異常、襟翼設定，以及為何起飛時起落架未收回。
根據民航局命令，印度航空旗下搭載 GEnx 引擎的波音 787-8 與 787-9 機型需進行額外維護，包括起飛參數評估、電子引擎控制測試與燃料系統檢查。
印度民航部長 Ram Mohan Naidu 指出，印度共有 34 架波音 787 型客機，其中 8 架已完成檢查，並已下令其餘機隊立即展開延伸監督與檢查。但他未明確說明是否有政府官員參與檢查過程。
Naidu 也表示，政府小組正在調查墜機事件，並將在三個月內發布報告，稱「我們將盡一切努力改進一切必要措施，以提高安全性。」
印度航空強調，儘管並未全面停飛波音 787，但部分檢查作業可能影響航班周轉時間，尤其是長途航線恐面臨延誤。一位消息人士則表示，印度政府正在考慮停飛作為一種選擇。
墜機事件發生於飛機從印度起飛飛往英國蓋特威克（Gatwick ）機場的途中，機上共有 242 人。飛機起飛數秒後即失速，並撞上下方建築物，當場爆炸成火球，成為十年來全球最嚴重的空難。
機上 242 名乘客和機組人員中，只有一人倖存，其他人在飛機墜毀時撞上時喪生。據悉，至少已從墜機現場找到 270 具遇難者遺體。
自 2022 年塔塔集團自印度政府手中接管印度航空後，該公司積極重建品牌與機隊。然而此次空難為塔塔接管後遭遇的最大危機。塔塔董事長表示，目前尚不清楚事故發生原因，將全面配合調查。
印度航空承諾，除了塔塔集團先前宣布的 1,000 萬盧比（約新台幣 343 萬）援助外，也將提供每位罹難者家屬與唯一生還者 250 萬盧比（約新台幣 85 萬）作為即時補償。
印度當局也已展開遺體身分比對作業，多名醫生正加班進行牙齒樣本與 DNA 鑑定，部分家屬情緒激動，焦急等待結果。
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