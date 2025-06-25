微軟裁員潮又來！Xbox全體團隊面臨重整壓力
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 計劃於下周對旗下 Xbox 遊戲部門進行新一輪大規模裁員，作為公司整體重組行動的一部分。這將是過去 18 個月內 Xbox 部門面臨的第四次重大裁員，顯示該部門正持續面對業績與結構性壓力。
報導指出，Xbox 內部管理階層已接獲通知，預期本次裁員將波及整個部門，涵蓋範圍相當廣泛。由於相關計畫尚未對外公布，消息人士不願具名。微軟方面則對此不予評論。
自 2023 年完成以 690 億美元收購遊戲巨擘動視暴雪 (Activision Blizzard) 以來，微軟持續要求 Xbox 部門提升利潤率。去年公司已針對該部門進行過三輪裁員，並關閉部分子公司，顯示整體業務正面臨整併與成本控管壓力。
《彭博》先前也曾報導，微軟預計下周進行新一波裁員，主要集中於銷售部門，規模可能達數千人。由於微軟的會計年度即將於 6 月 30 日結束，業界普遍認為這波人力重組與公司財報結算前的策略調整有關。
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