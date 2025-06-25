鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 01:10

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《彭博》周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 計劃於下周對旗下 Xbox 遊戲部門進行新一輪大規模裁員，作為公司整體重組行動的一部分。這將是過去 18 個月內 Xbox 部門面臨的第四次重大裁員，顯示該部門正持續面對業績與結構性壓力。

微軟裁員潮又來！Xbox全體團隊面臨重整壓力(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，Xbox 內部管理階層已接獲通知，預期本次裁員將波及整個部門，涵蓋範圍相當廣泛。由於相關計畫尚未對外公布，消息人士不願具名。微軟方面則對此不予評論。

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自 2023 年完成以 690 億美元收購遊戲巨擘動視暴雪 (Activision Blizzard) 以來，微軟持續要求 Xbox 部門提升利潤率。去年公司已針對該部門進行過三輪裁員，並關閉部分子公司，顯示整體業務正面臨整併與成本控管壓力。