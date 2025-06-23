〈房產〉新青安大助攻 2025年這兩都青年購屋占比飆高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-23 13:04

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現階段房市受限貸令的限制，交易降溫，不過年輕人仍是現在購屋主力房仲業者據聯徵中心資料統計，2025 年第一季全台 35 歲以下購屋族貸款，占比達 33.2%，也就是每三位購屋貸款人當中，就有一人是 35 歲以下的青年，其中六都除雙北外，其餘四都青年佔比都高於全台，尤其是台南、高雄青年的貸款占比來到 36% 以上。

新青安大助攻，2025年高雄及台南青年購屋占比飆高。(鉅亨網記者張欽發攝)

觀察 2020 年起，各年第一季的青年購屋佔比變化，受到疫情、房地合一稅 2.0 上路、和升息影響，到 2023 年之前，全台年輕購屋族占比多在 3 成左右，2023 年更降至 29.8%，而 2023 年 8 月政府加碼推出新青安政策，帶動年輕人購屋貸款比例逐年攀升，2024 年占比 31.7%，2025 年更是來到近年的高點，年輕人積極進場購屋。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安的貸款成數最高可達 8 成、年限最長 40 年、寬限期最長 5 年，加上利息補貼措施，確實為年輕人創造更友善的購屋環境。特別是在中南部區域，一般自住物件總價帶剛好符合貸款額度上限的 1000 萬左右，因此政策一出即有明顯效果。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計新青安實施前後的變化，台北青年購屋比例從 2020 年的 17.3% 升至 2025 年 23.8%，成長幅度達 6.5 個百分點居六都之冠，其他縣市包括新北、桃園、台中、台南等區域，近六年也成長了約 4 個百分點。張旭嵐指出，台北居大不易，年輕人入主台北市，通常受限於總價，只得買「老屋、小宅、位偏」，而新青安政策提高貸款金額上限後，加上爸媽出手幫忙，讓很多年輕人晉升為「天龍青年」。

同時，觀察 2023-2025 的房貸占比，全台青年購屋比例提升了 3.4 個百分點，新青安政策明顯帶動年輕族群購屋意願，不過限貸令上路後，近期新青安貸款申請難度也有逐漸提高的跡象。