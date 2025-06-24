以色列與伊朗媒體宣布停火啟動！川普發文警告「勿違反」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 13:29

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根據伊朗與以色列多家媒體報導，雙方已正式開始停火行動。美國總統川普稍早於社群平台發文宣布停火協議達成，預計將於六小時後生效，時間落在美東時間午夜 12 點左右。

以色列與伊朗媒體宣布停火啟動。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，時間剛過美東午夜不久，伊朗與以色列主要媒體幾乎同時發布快訊，宣布雙方停火協議已正式生效。

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伊朗國營電視台報導，在對以色列佔領區進行四輪軍事攻擊後，停火立即生效。半官方媒體塔斯尼姆通訊社也於 Telegram 頻道發文指出，停火目前已進入「執行階段」。

以色列主流媒體，包括第 12 頻道和新聞網站 Ynet，也報導稱停火協議已正式啟動。不過，截至目前，以色列政府尚未發表正式聲明。

儘管伊朗早前宣稱「對敵人實施停火」，但未公開具體時間點，引發國際社會對於停火協議細節與執行的完整性產生疑問。

與此同時，川普也於 Truth Social 平台稱「停火協議現已生效」，並警告雙方「不要違反該協議。」

《CNN》一位軍事分析師指出，如果此次停火能全面落實，有可能維持一段時間。以色列認為其已完成主要軍事目標，而伊朗則需要時間重整戰力。