鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 10:00

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一夜之間，中東地緣局勢出現明顯緩和跡象，因有媒體報導指出，伊朗官員聲稱伊朗已接受停火方案，使得中東地緣局勢風險明顯下降，國際油價也大幅回落。

中東局勢神轉彎！華爾街大喊：油價跌勢是股市最強支撐（圖：Shutterstock）

《雅虎財經》報導，華爾街策略師認為，當下中東局勢緩和所帶來的油價大幅下跌，將會成為推動全球股市走高的重要推手。

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周一 (23 日) 油價出現明顯回落，布蘭特原油和 WTI 原油價格雙雙大幅下跌，回吐以伊衝突爆發以來幾乎所有漲幅。

摩根士丹利投資長 Mike Wilson 周一出具研究報告指出，油價將決定市場波動性是否會持續。一般來說，只有在油價大幅上漲，也就是 WTI 原油價格較前一年上漲至少 75%，才會對股市產生外溢效應。在目前情況下，這需要油價達到每桶 120 美元左右。

Wilson 在報告中寫道：「與近期中東局勢相關的股市熊市情況是，油價大幅上漲，進而對商業週期構成威脅」，但隨著當前油價下跌，這項擔憂已經明顯緩解。

花旗美國股票交易策略主管 Stuart Kaiser 也在研究報告中寫道，「油價大漲是地緣政治風險影響股市的管道」，但指中東局勢風險恐「分散」人們對近期經濟數據發布的注意力。

市場此前擔憂，一旦伊朗關閉荷姆茲海峽，恐成為推動油價走高的關鍵催化劑。

不過，在伊朗宣布接受停火方案後，這項擔憂已經明顯緩解。

在博彩網站 Polymarket 上，市場押注伊朗在 7 月前關閉荷姆茲海峽機率已從一天前的 50% 以上驟降至 4%。

在此背景下，伊朗關閉荷姆茲海峽及隨之而來的油價大漲，已經不是華爾街的普遍預期。

凱投宏觀首席氣候和大宗商品經濟學家 David Oxley 周一在一份研究報告中說道：「鑑於美國現在是一個能源淨出口國，關閉荷姆茲海峽可能會對大多數國家造成更大的傷害，這包括伊朗自身，而不是美國。」