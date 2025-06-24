中美貿易休戰後 中國上週港口貨運量飆新高

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 14:40

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中國港口上週迎來了有史以來最繁忙的一週，這很可能是由於出口商趕在下月初可能實施的關稅之前，爭相將貨物盡快運往美國。

中國上週港口貨運量飆新高 出口商趕在關稅前搶運。(圖:shutterstock)

中國交通運輸部週二 (24 日) 表示，上週國內外運輸的標準貨櫃數量約為 670 萬個。與前一週相比，貨運量成長了近 6%，此增長發生在 6 月初與華盛頓達成貿易休戰之後。今年 5 月，中國對美國的出口創下疫情初期以來的最大跌幅。

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港口活動的激增，可能是由中國出口商所推動，他們正試圖在針對東南亞國家的關稅期限於 7 月初到期之前，將商品運往東南亞，然後再轉運至美國。

這也可能部分歸因於中國企業試圖直接運往美國，此前 5 月 12 日達成的一項協議給予他們 90 天的窗口期，直到 8 月中旬談判結束。

5 月和 6 月可能是亞洲對美貿易表現較強勁的月份。在 5 月躍升至接近紀錄水準後，6 月前 20 天，韓國對美國的出口較去年同期有所增長，而越南、台灣和泰國上個月均報告對美國的出貨量創下紀錄。

儘管美國結束了對來自中國的小包裹的關稅豁免，國際航班數量仍保持在高位，中國的數據顯示。其他國家消費者對這些小包裹的需求正在迅速增長，彌補了 5 月份美國採購量的下降。