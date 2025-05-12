41艘→0艘！疫情爆發以來首見 CNN：無中國出發貨船駛往美西港口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 08:35

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美國西岸港口官員在當地時間上周五（9 日）上午表示，過去 12 個小時沒有一艘從中國出發的貨船向美國西岸兩個主要港口運送貨物，這是新冠肺炎疫情爆發以來從未發生過的情況。

據美國《CNN》上周六報導，6 天前有 41 艘船排定從中國出發前往聖佩德羅灣港區，這個港區包含加州洛杉磯港和長灘港，但到了上周五，船隻數量掛零。

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上個月美國總統川普宣布對大多數中國進口產品徵收巨額關稅，導致海上船隻數量和運往美國港口的貨物減少。對許多美國企業來說，如今與中國做生意的成本過於高昂。

除了從中國出發的船隻數量減少，美方官員也擔心數量下降速度。

長灘港執行長科德羅（Mario Cordero）表示，這是一個警訊，「我們現在看到的船舶取消班次與抵港數量減少的數據，已經超過疫情期間的水準。」

科德羅警告，如果情況沒有迅速改善，「消費者可能在未來 30 天內就會面臨貨架空空如也的狀況。」

另據《路透社》報導，海事咨詢公司表示，川普對華關稅措施導致貿易崩潰，各大貨櫃航運公司已暫停至少 6 條往返美中的定期航線。