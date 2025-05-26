涉貪腐造假！港口事件後 李嘉誠再次被推上風口浪尖

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-26 09:32

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據《界面新聞》周一（26 日）報導，港口事件後，香港首富李嘉誠又一次被推上風口浪尖。

香港廉政公署（ICAC）在 5 月 21 日宣布展開代號「戰鼓」的執法行動，偵破一宗涉及觀塘安達臣道住宅項目的貪腐造假案，拘捕 10 名涉案人員，涉嫌行賄、串謀詐騙、使用虛假文書等罪行。該項目正是由李嘉誠家族旗下長實集團負責開發。

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事發後，長實集團表示，支持廉署行動，確保香港廉潔營商環境，已初步完成檢視項目工程，正與香港屋宇署商討適當後續處理。

據香港廉政公署的調查，安達臣道項目鋼筋工程分判商為節省成本，施工中未按屋宇署批准的圖則執行，導致 6 棟大樓出現鋼筋「疏、少、幼、移位」等問題。

具體表現為鋼筋數量減少、間距擴大、直徑縮窄及位置偏移，部分區域甚至完全缺失。

更為嚴重的是，分判商通過行賄總承建商員工及工程顧問公司監督人員，換取違規行為默許，並偽造工程驗收文件。

10 名涉案人員包括 1 名總承辦商員工、5 名分判商負責人、經營者或員工，以及 4 名工程顧問公司駐地盤監督工程人員，他們涉嫌行賄負責地盤監督工程的大判員工以及駐地盤監督工程員工，換取寬鬆監管分判商的鋼筋扎鐵工程，容忍不符合圖則設計的工程品質。

據香港廉政公署介紹，仍在進行調查工作，不排除有進一步執法行動。

安達臣道發展項目由長實集團於 2020 年 5 月競得，規劃建設共有 6 棟住宅大樓，第 1、2 及 3 棟大樓高 36 層，第 5、6、7 棟樓高 27 層。

根據規定，作為「港人首置盤」，安達臣道發展項目原計劃以市價八折提供近 3,000 套住宅，其中 1,000 套面向首次購房者。

「港人首置盤」又稱港人首次置業計畫，是香港行政長官林鄭月娥於 2017 年提出並實行的房屋政策。