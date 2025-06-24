川普宣布以色列伊朗將停火！范斯：伊朗不願繼續戰鬥
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普於週一（23 日）在社群平台 Truth Social 上突然宣布，以色列與伊朗已「已完全同意全面停火」。該聲明發布後數秒，美國副總統范斯（JD Vance）隨即在接受《福斯新聞》專訪時證實此消息，並指出該項停火協議在他離開白宮前仍在進行最後協商。
范斯在節目中指出：「我們在我離開白宮前還在處理這項協議，很高興總統能讓它成真。」他盛讚川普成功推動以伊雙方達成停火，並將此視為重大外交突破。
范斯強調，美國在「未造成任何美國人傷亡」的情況下，成功「摧毀了伊朗的核子計畫」。他並表示，伊朗「已不願再持續戰鬥」，顯示局勢正往穩定方向發展。
范斯指出，一週前伊朗幾乎已具備核武能力，但目前相關設施已遭完全摧毀，使其「無法利用他們現有的設備製造核武器」。
范斯表示，儘管伊朗核設施已遭摧毀，美方仍希望伊朗不會試圖重建核計畫，並將與以色列與伊朗持續進行對話。他強調，川普政府的核心目標是確保區域穩定與美國盟友的安全。
范斯進一步說明，川普政府所稱的「十二日戰爭」的目標，是「創造一個伊朗無法製造核武的世界」，以遏止中東核擴散。
當主持人詢問是否經常在採訪前收到川普突發聲明時，范斯笑言：「在本屆政府裡，其實還滿常發生的。我們知道這件事即將發生。」
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