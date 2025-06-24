川普宣布以色列伊朗將停火！范斯：伊朗不願繼續戰鬥

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 08:39

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范斯稱：伊朗不願繼續戰鬥。(圖：REUTERS/TPG)

范斯在節目中指出：「我們在我離開白宮前還在處理這項協議，很高興總統能讓它成真。」他盛讚川普成功推動以伊雙方達成停火，並將此視為重大外交突破。

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范斯強調，美國在「未造成任何美國人傷亡」的情況下，成功「摧毀了伊朗的核子計畫」。他並表示，伊朗「已不願再持續戰鬥」，顯示局勢正往穩定方向發展。

范斯指出，一週前伊朗幾乎已具備核武能力，但目前相關設施已遭完全摧毀，使其「無法利用他們現有的設備製造核武器」。

范斯表示，儘管伊朗核設施已遭摧毀，美方仍希望伊朗不會試圖重建核計畫，並將與以色列與伊朗持續進行對話。他強調，川普政府的核心目標是確保區域穩定與美國盟友的安全。

范斯進一步說明，川普政府所稱的「十二日戰爭」的目標，是「創造一個伊朗無法製造核武的世界」，以遏止中東核擴散。