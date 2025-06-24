鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-24 06:27

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美國總統川普週一 (23 日) 盤後宣布，伊朗和以色列同意全面停火，國際油價延續暴跌走勢。道瓊與標普期貨聞訊升約 0.4%。那斯達克 100 指數期貨漲 0.6%。

川普宣布以色列和伊朗已同意「全面停火」 (圖：shutterstock)

川普在自家社群媒體平台 Truth Social 上宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，停火將於週二 (24 日) 午夜左右開始。

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截稿前，以色列和伊朗代表尚未立即確認此消息。

伊朗發射飛彈襲擊美國中東基地僅六小時後，卡達就重新開放民用領空。

伊朗武裝部隊週一稍早透過國家媒體宣稱，一次「強大而破壞性的飛彈襲擊」襲擊美國駐卡達的烏代德空軍基地 (Al Udeid Air Base)。

卡達國防部聲明寫道：「卡達防空系統成功攔截針對烏代德空軍基地的飛彈襲擊… 此事件未造成任何人員傷亡」。烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事設施。

川普週一稍早的前一篇推文表示，伊朗對美方摧毀其核設施的回應「非常軟弱」，這正如美方所預期。這次衝突中無美國人傷亡，幾乎未造成任何實質損害。

此外，川普證實伊朗在攻擊前曾提前通知美方，使得人員得以安全避難。他強調，美方將持續鼓勵以色列邁向和平與穩定，並高呼：「恭喜世界，現在是和平的時刻！」

川普最新推文全文如下：

恭喜所有人！

以色列與伊朗已全面達成協議，雙方同意全面停火，將在約六小時後正式生效 (屆時以色列與伊朗將完成正在進行的最後任務)，停火為期 12 小時。在此之後，戰爭將被視為正式結束！

根據協議，伊朗將率先啟動停火，在第 12 小時，以色列將接續執行停火。在第 24 小時，世界將共同見證並致敬這場「十二日戰爭」的正式結束。

在停火期間，另一方將保持和平與尊重。基於一切將如預期順利運作 (事實也會如此)，我想對兩國「以色列與伊朗」表示祝賀，他們展現了結束這場衝突所需的堅毅、勇氣與智慧。

這場戰爭本可能持續多年，甚至摧毀整個中東地區，但它沒有發生，也永遠不會發生！