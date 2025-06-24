鉅亨網編輯林羿君 2025-06-24 10:40

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川普集團發言人 23 日表示，川普總統的家族企業已全額以現金償還其位於曼哈頓華爾街 40 號辦公大樓的 1.6 億美元貸款，凸顯了自川普去年連任以來，該企業的命運翻轉。

川普連任帶旺自家資產 償清曼哈頓1.6億美元貸款。(圖:shutterstock)

川普曾聲稱，他以 100 萬美元買下曼哈頓下城金融區的 72 層地標性建築華爾街 40 號是他最成功的房地產投資之一。然而，近年來，該建築的入住率很低，收入也無法償還債務。

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這筆貸款應在 7 月初償還，川普集團的發言人表示，這棟建築現在已經沒有債務了。川普集團是川普家族用來描述其資產的術語。

先前分析人士估計，這筆貸款中還有約 1.14 億美元未償還。

根據本月稍早發布的財務揭露，華爾街 40 號的貸款由 Ladder Capital 於 2015 年發放，利率低至 3.67%。類似建築的現行利率幾乎是 Ladder Capital 貸款的兩倍，因此一些分析師預測，川普集團很難為這筆債務再融資。

川普的財務揭露顯示，截至 2024 年底，他透過可撤銷信託持有數億美元的流動資產，這使得他的公司可以像其他一些房地產投資者一樣，使用閒置現金來避免承擔昂貴的債務。