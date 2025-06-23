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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為28.46元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.23元，其中最高估值3.58元，最低估值2.88元，預估目標價為28.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.58(3.58)4.254.584.3
最低值2.88(2.88)3.13.323.87
平均值3.27(3.27)3.643.964.12
中位數3.23(3.28)3.633.924.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值366.34億374.04億393.07億389.11億
最低值341.13億345.14億357.86億378.26億
平均值359.09億367.28億377.36億383.68億
中位數359.76億368.01億379.44億383.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.081.132.542.242.04
營業收入380.24億397.44億425.99億655.53億734.36億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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