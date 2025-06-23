鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為28.46元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.23元，其中最高估值3.58元，最低估值2.88元，預估目標價為28.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.58(3.58)
|4.25
|4.58
|4.3
|最低值
|2.88(2.88)
|3.1
|3.32
|3.87
|平均值
|3.27(3.27)
|3.64
|3.96
|4.12
|中位數
|3.23(3.28)
|3.63
|3.92
|4.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|366.34億
|374.04億
|393.07億
|389.11億
|最低值
|341.13億
|345.14億
|357.86億
|378.26億
|平均值
|359.09億
|367.28億
|377.36億
|383.68億
|中位數
|359.76億
|368.01億
|379.44億
|383.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|2.04
|營業收入
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
|734.36億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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