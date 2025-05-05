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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調升至28.42元，幅度約4.02%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由27.32元上修至28.42元，調升幅度4.02%。其中最高估值32.16元，最低估值12.43元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀3位。

德意志銀行今(5日)收盤價為26.8元。近5日股價上漲4.02%，標普指數上漲2.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DB市場預估目標價

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