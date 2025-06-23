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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估下修至2.62元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.62元，其中最高估值3.07元，最低估值2.46元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(2.78)4.115.978.01
最低值2.46(2.46)2.572.522.54
平均值2.66(2.64)3.164.075.14
中位數2.62(2.67)2.973.895.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.86億30.64億37.32億46.79億
最低值22.40億21.30億22.99億24.59億
平均值23.36億26.08億29.96億33.38億
中位數23.20億25.88億30.19億33.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.720.560.651.76
營業收入9.88億14.35億16.11億18.30億21.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

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