鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-23 20:10

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日本財政部為穩定近期因殖利率飆升而動盪的債市，已宣布自 7 月起減少超長期公債的發行量。此舉旨在緩解長期殖利率的上行壓力。

日本財政部減發超長期公債 穩定債市動盪(圖:shutterstock)

根據週一 (24 日) 批准的債務發行計畫，財政部將在 2026 年 3 月底前，合計削減 20 年期、30 年期及 40 年期公債拍賣量達 3.2 兆日元 (約 217 億美元)。具體措施包括每場 20 年期公債拍賣減少 2000 億日元，以及更長期限債券 (30 年和 40 年期) 每場減少 1000 億日元。

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這次發行調整源於日本政府公債市場長天期債券的供需失衡，導致殖利率近期飆升至歷史新高。

日本央行自去年夏天以來一直在縮減購債規模，而壽險公司未能填補購買缺口。特別是，上個月一場 20 年期公債拍賣反應不佳，引發超長期殖利率急劇上升，並波及全球債市。為彌補長期資金減少，財政部將增加 2 年期票據和 6 個月期國庫券等短期證券的發行。

這是自 2009 年以來，財政部首次因非預算因素在年中調整發債計畫。雖然此計畫原則上維持整體財政年度發行總量不變，但拍賣市場的年度發行量將從目前的 172.3 兆日元略降至 171.8 兆日元。

這項計畫是在財政部與主要交易商及投資者協商後敲定的。市場普遍歡迎這次超預期的削減，認為其有助於穩定市場。

然而，部分人士警告，將供應轉向短期債券可能產生新的失衡。此外，外部風險也可能影響債市。例如，週末美國對伊朗核設施的空襲提升了地緣政治緊張，可能推高油價和通膨，進而推升長期殖利率。