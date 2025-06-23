日本擴大印太軍援計畫！意在防中國、藉機填補印太空白？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 16:50

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為強化印太地區海上安全並因應中國日益積極的海上活動，日本政府計劃擴大軍事援助規模，新增援助 5 個印太國家，進一步提升與區域國家的戰略合作。

日本擴大印太軍援計畫。(圖：Shutterstock)

根據馬來西亞《星報》報導，日本計畫在 2025 年度將馬來西亞、泰國、東加等國納入「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架中，提供包括防衛裝備等安全援助，目的在於穩固印太地區海上航道的穩定，應對中國在區域內的活躍海上行動。

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日本《NHK》報導指出，2025 年度 OSA 計畫將涵蓋共 8 個國家，除延續對菲律賓、印尼、馬來西亞的援助外，新增泰國、斯里蘭卡、東帝汶、巴布亞紐幾內亞與東加五國，較 2024 年援助國數量翻倍。

同時，日本外務省也將 2025 年 OSA 預算提升至 80 億日元，較去年增加近 30 億日元。

《日本經濟新聞》則指出，日本將針對受援國需求，用於災害物資運輸及海洋監視的無人機及警備艇等船舶，以及災害現場清障所需設備等，以強化各國在海洋監視與災害應變方面的能力。

外務省強調，此舉目的是鞏固與日本海上安全息息相關的夥伴關係，鞏固印太穩定架構。

OSA 計畫源自日本 2022 年通過的《國家安全保障戰略》，於 2023 年正式啟動。首年度援助預算為 20 億日元，2024 年增至 50 億日元，而 2025 年則進一步提升至 80 億日元，顯示日本對印太局勢的高度重視。

日本《共同社》報導指出，隨著以色列與伊朗交戰令中東局勢日益緊張，日本政府內部存在對美國政府減少參與印太地區事務的擔憂。外務省官員表示：「2026 年度以後也將繼續對該地區實施 OSA。」

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析指出，日本提升 OSA 預算與援助對象國，意在填補美國因中東局勢分身乏術所留下的戰略空白，同時鞏固自身在印太的軍事與外交存在。他指出，日本國防預算連年增加，對外軍事介入行動也日益頻繁。

除了擴大對外援助，日本亦積極與中國周邊國家深化安全合作。《共同社》報導，日本海上自衛隊的直升機護衛艦「伊勢號」與護衛艦「涼波號」於 6 月 21 日抵達菲律賓馬尼拉港，並向媒體開放艦內設施。