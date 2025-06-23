〈台幣〉重貶2.05角至29.734元 避險需求推升美元指數反彈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-23 17:13

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由於美國轟炸伊朗核設施，伊朗官媒稱國會已通過封鎖荷姆茲海峽，就等最高國會拍板，中東局勢相當緊張，令國際資金回流美元避風港，美元指數強彈，主要亞幣重挫，新台幣今 (23) 日重貶 2.05 角，收在 29.734 元，台北外匯經紀公司成交值再度放大至 14.32 億美元。

新台幣收貶2.05角至29.734元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.57 元、貶值 4.1 分開出後，越走越低，終場收在最低價 29.734 元，貶值 2.05 角，全日高低價差 1.64 角。

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觀察主要亞幣，新台幣收貶 0.69%，而日元重挫約 1%，韓元貶幅近 0.8%，泰銖貶逾 0.6%，人民幣貶 0.4%，星元貶約 0.25% 上下，而美元則彈升達 0.4%。

統一投顧分析，美國發動攻擊伊朗核設施，增添地緣政治緊張情勢，本周市場還將關注聯準會主席於參眾兩院進行貨幣政策聽證會，以及重要的 PCE 數據公布，都將持續擾動通膨和降息預期。

另一方面，中國外交部強烈譴責美方襲擊伊朗，並稱此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨及國際法，也加劇中東緊張局勢。