伊朗將與俄羅斯聯手？伊朗外長阿拉格齊急訪俄見普丁！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 16:20

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伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於週日（22 日）宣布，他將前往俄羅斯首都莫斯科，並與俄羅斯總統普丁舉行緊急會談。此次會談主題聚焦於伊朗與俄羅斯之間的共同威脅與戰略合作。

伊朗外長訪俄與普丁舉行緊急會談。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，克里姆林宮高級顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）也證實，普丁將於週一（23 日）正式接見阿拉格齊。

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阿拉格齊在接受媒體訪問時指出，伊朗與俄羅斯擁有長期的戰略夥伴關係，並表示：「伊朗和俄羅斯始終有著共同的關切和敵人。我們密切合作，共同應對我們面臨的挑戰和威脅，現在比以往任何時候都更加緊密。我們將在與俄羅斯總統的會晤中討論這個問題。」

俄羅斯是伊朗的親密盟友。過去數月，伊朗一直向俄羅斯提供軍用無人機，用於攻擊烏克蘭目標。作為回報，俄羅斯則在伊朗的民用核能發展上提供技術與支援。