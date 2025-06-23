Wolfspeed聲請破產重組 瑞薩估認列損失503億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-23 19:22

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日本半導體大廠瑞薩電子 (Renesas Electronics) 今 (23) 日宣布，與美國碳化矽 (SiC) 晶圓龍頭 Wolfspeed 簽訂重組支持協議，初步預期將認列約 2,500 億日元損失，折合新台幣約 503.35 億元。

半導體設備與晶圓廠示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

瑞薩指出，公司在 2023 年 7 月與 Wolfspeed 簽署碳化矽晶圓供應協議，並透過其在美國的全資子公司向 Wolfspeed 預付 20 億美元的訂金，2024 年 10 月雙方修改協議，將訂金增加至 20.62 億美元。

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不過，隨著 Wolfspeed 面臨財務困難，瑞薩也與其進行磋商，並於今日與 Wolfspeed 及其主要債權人共同簽署重組支持協議，根據該協議，瑞薩同意將 20.62 億美元的訂金轉換為 Wolfspeed 發行的可轉換公司債、普通股與認股權證。