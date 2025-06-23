鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 14:40

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國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，隨著全球不確定性加劇，美國對伊朗的打擊可能會產生超出能源領域的更廣泛影響。

IMF示警：美對伊動武 恐釀能源市場以外的新風險。(圖:shutterstock)

喬治艾娃 23 日接受彭博電視採訪時表示，「我們認為，在本就高度不確定的環境中，這又是一個不確定性的來源。」迄今為止，最大的衝擊是對能源價格，IMF 正密切關注這一點，但「「也可能出現二級甚至三級影響。假設出現更多動盪，衝擊大型經濟體的成長前景，那麼就會引發全球景氣下調的觸發效應。」

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週一亞洲早盤，布蘭特原油價格一度飆升 5.7% 至每桶 81.40 美元，隨後在激烈的交易中回吐了大部分漲幅。

IMF 早在 4 月就已下調今年全球經濟成長展望，當時警告稱，美國主導的世界貿易「重啟」將減緩經濟成長。喬治艾娃表示，今年前兩季的情況表明，這一趨勢仍在持續；儘管全球經濟有望避免衰退，但不確定性也隨之上升，這往往會壓抑成長前景。

美國對伊朗核設施發動史無前例的空襲，令全球貿易商和政府緊張不安，世界各國正準備應對伊朗的回應。美國的這場突襲，這讓中東局勢進入了未知領域，並在世界經濟因貿易緊張局勢而面臨嚴重不確定性之際，加劇了地緣政治風險。

喬治艾娃表示，特別關注中東的動態將如何影響石油和天然氣的風險溢價。在石油市場，選擇權交易量正在竄升，期貨曲線也發生了變化，以反映短期供應收緊帶來的緊張局勢。

「讓我們看看事態會如何發展，」她說，並補充說她正在關注能源供應路線是否會中斷，或者是否會波及其他國家。 「我祈禱不要。」

至於美國經濟本身，她認為通膨下降趨勢將持續，儘管美國目前的狀態還不至於讓聯準會放心降息。

喬治艾娃估計，「到今年年底， 聯準會可能會做出判斷，認為利率下調的時機可能已經到來。」她認為，美國勞動市場的強勢和薪資的穩定成長，將提振消費者。