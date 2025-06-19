鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 15:10

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馬斯克吐槽AI炒作：有很多該死的獨角獸、估值太瘋狂。(圖:shutterstock)

馬斯克在矽谷著名創業加速器 Y Combinator 的首屆 AI 創業學院活動中直言：「現在對於一家人工智慧新創公司，最基本的衝動報價大約就是 10 億美元，有太多該死的獨角獸了。There are so many frickin" unicorns.)」

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他進一步補充說，許多「成立不到一年」的公司，其估值輕易就能達到數十億美元的規模。馬斯克將這股瘋狂的趨勢，與他本人在 1999 年以 3 億美元出售 Zip2 的經歷作對比，「這在當時是很多錢。」然而現今，風險投資者僅因生成式 AI 的潛力，就向新興公司投入了十位數的資金這種天文般的資金。

市場數據也印證了馬斯克的觀點。根據研究網站 Thunderbit 的統計，全球已有超過 370 家 AI 獨角獸公司，總市值高達 1 兆美元，僅一年內便增長了 74%。同時，Crunchbase 的數據顯示，早期新創公司晉升「獨角獸」地位的速度，已是疫情前的三倍之多。

然而，這股熱潮也引發了部分懷疑者的警告，他們擔憂當前局面可能最終以不佳的結果收場。PitchBook 的 IPO 分析師指出，儘管公開市場的首次公開募股（IPO）表現疲軟，但獨角獸的數量卻持續擴大。Foundation Capital 的研究亦揭示，在寬鬆資金和 AI 炒作的雙重推動下，獨角獸公司的數量在過去十年內暴增了 14 倍。

就在馬斯克發表此番言論的幾週前，AI 公司 Anthropic 的執行長達裡奧 · 阿莫代伊（Dario Amodei）曾預測，至 2026 年，僅擁有一名員工的新創公司其估值就有望達到 10 億美元。他的預測讓許多創業者感到振奮，他們寄望於大型語言模型代理人能取代企業內部的整個部門，預示著未來 AI 在企業營運中將扮演更為關鍵的角色。