鉅亨網新聞中心 2025-06-18 16:40

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馬斯克再度警告：放任債務繼續膨脹 美國遲早破產。(圖:shutterstock)

馬斯克週二在社群平台 X 上回應熱門帳號 Wall Street Mav 的一則發文，該文寫道：美國政府債務已超過 37 兆美元，而這些債務的利息支付現在佔所有稅收收入的 25%。

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馬斯克回應稱，「如果這種情況繼續下去，美國就會走向事實上的破產，所有的稅收收入都將用於支付國債的利息，沒有任何東西可以用來做其他事情。」

美國知名經濟學家彼得 · 希夫（Peter Schiff）回應了馬斯克的帖子，認為美國已經破產了，「我們的債權人明白這一點只是時間問題。」