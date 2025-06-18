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馬斯克再度警告：放任債務繼續膨脹 美國遲早破產

鉅亨網新聞中心


特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克再度表達了對美國財政前景的擔憂，他警告，隨著聯邦債務利息膨脹到不可持續的水平，可能會產生可怕的後果。

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馬斯克再度警告：放任債務繼續膨脹 美國遲早破產。(圖:shutterstock)

馬斯克週二在社群平台 X 上回應熱門帳號 Wall Street Mav 的一則發文，該文寫道：美國政府債務已超過 37 兆美元，而這些債務的利息支付現在佔所有稅收收入的 25%。


馬斯克回應稱，「如果這種情況繼續下去，美國就會走向事實上的破產，所有的稅收收入都將用於支付國債的利息，沒有任何東西可以用來做其他事情。」

美國知名經濟學家彼得 · 希夫（Peter Schiff）回應了馬斯克的帖子，認為美國已經破產了，「我們的債權人明白這一點只是時間問題。」

希夫還警告，在此之後，利率將飆升至一定程度，償債成本將超過稅收總收入。「聯準會將釋放失控的通膨，以防止這種情況發生。」

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馬斯克破產債務

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