鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 14:00

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路透社 18 日公布的一項調查顯示，超過七成的日本企業認為，美國總統川普的關稅對企業的影響在預期之內，並且認為沒有必要改變投資計劃。

逾七成日企投資計畫不變 稱關稅影響都在預期內。(圖:shutterstock)

美國已對大多數國家的商品徵收 10% 的關稅，並對包括日本在內的許多主要貿易夥伴徵收額外關稅。如果無法達成協議，日本將從 7 月起面臨 24% 的關稅。

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此外，汽車還將被徵收 25% 的關稅，這對經濟嚴重依賴對美國汽車出口的日本來說是一個特別痛處。

路透社調查指出，約 71% 的受訪者表示，美國關稅的影響在初步預期之內，84% 的受訪者表示，他們計劃堅持本財政年度的投資計畫。

一家機械製造商的經理在調查中寫道：「畢竟，川普政府四年後就結束了。如果不繼續進行長期投資，我們將在與其他亞洲國家的競爭中落敗。」

這項調查由日經研究公司受路透社委託，於 6 月 4 日至 13 日間進行。日經研究聯絡了 504 家公司，其中有 220 家在匿名的情況下作出回應。

日本減稅議題

關於日本的消費稅，調查顯示，每 10 位受訪者中有 4 位表示反對任何形式的減稅，而其餘則支持某種形式的稅率下調。

為了協助民眾應對物價上漲，是否減稅已成為七 7 月參議院選舉前的一項重大議題。目前，大多數商品與服務適用 10% 的消費稅，而食品與報紙則適用較低的 8% 稅率。