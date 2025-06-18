美歐貿易談判大限倒數21天 三大死結恐難解

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 20:50

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據《CNBC》周三 (18 日) 報導，美國與歐盟貿易關稅談判時間所剩無幾，分析師指出數個關鍵分歧點可能讓協議無法達成。若 7 月 9 日前未能達成協議，美國將對歐盟商品徵收 50% 進口關稅，歐盟也將啟動大規模反制措施。

價值1.9兆美元的美歐貿易關係面臨考驗，分析師警告談判破局機率極高。(圖:Shutterstock)

美歐雙方自暫時削減相互關稅以來，談判進展緩慢。這兩大經濟體 2024 年貿易關係總值達 1.68 兆歐元 (約合 1.93 兆美元)。

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川普周二告訴記者：「我們在談，但我感覺他們還沒提出公平的協議。」這進一步澆熄了達成協議的希望。

科技監管成最大障礙

專家指出，歐盟對科技巨頭的監管是主要爭議點。歐盟針對科技公司在透明度、競爭和內容審核方面制定嚴格規範，經常遭美國批評。

歐洲對外關係委員會政策研究員 Alberto Rizzi 表示：「川普政府積極利用貿易談判迫使歐盟讓步，削弱監管環境。但對歐洲人來說，任何干預其數位平台國內監管都不可接受，這會違背打擊假訊息和仇恨言論的承諾。」

戰略暨國際研究中心 (CSIS) 經濟計劃主任 Philip Luck 認為，歐盟可能在不損害原則下做出一些讓步，但雙方「還沒深入到那個層次的對話」。

稅制分歧難解

稅制是美歐另一重大分歧領域。Rizzi 指出，川普認為關稅是對歐洲國家對美國公司和商品徵收「不公平稅收」的回應，包括加值稅 (VAT)。加值稅是在供應鏈各階段對產品增值部分徵收的稅種，在全球很常見，但美國沒有實施。川普將其視為貿易壁壘和徵收關稅的理由，但歐盟加值稅對國內外商品一視同仁。

Rizzi 表示，在歐洲人眼中，稅制純屬國內事務，不應成為任何貿易討論的一部分，「稅制是歐盟在貿易談判中的紅線。」

根本理念南轅北轍

華府與布魯塞爾更根本的問題是缺乏信任，對談判目標也缺乏共識。

彼得森國際經濟研究所非常駐資深研究員 Jacob Kirkegaard 直言：「真正的癥結點只有一個，就是川普想對歐盟徵收關稅，而歐盟不同意。」

Luck 指出，美歐在談判理念上截然不同。「這屆美國政府是透過『合作夥伴如何讓步幫助我們』的角度來看談判。他們不把這當作傳統的互惠貿易對話，也就是我們給一些東西，他們也給一些東西。」

相較下，歐盟採取較傳統觀點，提出「零關稅換零關稅」建議，但遭白宮拒絕。Luck 表示，歐洲政治人物認為自己與美國地位平等，不能持續讓步，也沒必要這麼做。

達成協議機會渺茫

Luck 認為，美國不太可能接受零關稅協議或雙方都降低關稅的方案。歐盟也難以獲得像英國那樣的協議，因為它不太可能接受與英國類似的條件，而且「這屆美國政府對歐洲政策有更根本的重大不滿」。

不過，他認為歐盟可能同意較低的關稅，例如目前實施的 10%，但僅僅是因為不得不如此。

Rizzi 建議，或許可能達成「針對特定產業縮減或凍結關稅的有限協議」，但這不代表全面協議即將達成。