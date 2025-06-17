鉅亨網新聞中心 2025-06-17 13:46

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日本飯店營運商 Metaplanet 在短短數月內完成了驚人的轉型，從傳統服務業一躍成為資本市場上炙手可熱的「比特幣概念股」。該公司股價在不到兩個月內飆升近 400%，更在周一 (16 日) 市值首次突破 1 兆日元（約 69 億美元），一舉超越了晶片巨頭鎧俠（Kioxia）和老牌製造商 Screen Holdings 等知名企業。

日本一飯店變身「比特幣巨鯨」 股價2個月飆漲400%。(圖:shutterstock)

Metaplanet 的驚人崛起並非來自其飯店本業，而是源於一項大膽的財務策略：將公司資產大量投入比特幣。這種模式被市場視為美國上市公司 MicroStrategy 的「日本翻版」——不再依賴本業獲利，而是將公司打造成比特幣的投資載體，透過不斷買入並持有比特幣，來推升自身股價與市值。

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目前，Metaplanet 已持有 10,000 枚比特幣，並公開表示將持續收購，最終目標是持有 21 萬枚。對投資者而言，購買 Metaplanet 的股票，就等同於間接投資了比特幣，使其股價表現與比特幣價格高度連動。

然而，這場看似精明的資本操作，實則是一場高風險的豪賭。Metaplanet 的價值完全建立在比特幣價格持續上漲的預期之上。公司透過「比特幣上漲、帶動股價、融資買更多幣」的循環來擴張，一旦加密貨幣市場反轉，其資產價值將大幅縮水，恐將面臨巨大的財務危機。