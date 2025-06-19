Marvell上調客製化AI晶片市場規模 股價勁揚7%分析師看法兩極

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-19 04:50

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根據《MarketWatch》周三 (18 日) 報導，客製化 AI 晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 盤中股價大漲逾 7%，市場正面看待其在 2028 年拿下資料中心市場 20% 市占的雄心，但分析師對其短期前景看法仍分歧。

邁威爾科技上調AI晶片市場規模預測至940億美元，股價周二大漲逾7%，但今年仍下跌超過3成。(圖:Shutterstock)

Marvell 周二在舉行客製化 AI 晶片投資者活動中，談到未來幾年的遠大目標，該公司表示，它依舊專注在資料中心總潛在市場 (TAM) 取得 20% 市占率的目標，只不過對 TAM 的規模預測，從 750 億美元上調至 940 億美元。

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Marvell 主要為大型科技客戶打造客製化晶片，採用 ASIC 作為 GPU 的替代方案。除了既有客戶亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOGL-US) 的合作外，它宣布新增兩家「新興」超大規模客戶，並與其他客戶有超過 50 個客製化晶片專案的機會。

截稿前，Marvell 周二盤中上漲 7.35%，暫報 75.13 美元。不過，該股今年以來仍下跌逾 3 成，大幅落後其他主要 AI 晶片股。

分析師看法分歧

摩根士丹利周三在報告中表示，該公司對 AI 領域新的長期機會給出重要正面評論，但數字看起來過於樂觀。分析師指出：「我們希望看到他們在近期營收上表現亮眼，而非提高 2028 年目標，但機會是真實的，股價應該會有反應。」

Cantor Fitzgerald 分析師雖然對新客戶感到「鼓舞」，但在周二報告中表示，「很難量化」這對公司可預見未來獲利的影響。

William Blair 分析師稱，尚不清楚新專案規模多大，以及在競爭日益激烈的領域中客戶關係有多穩固，但在「AI 浪潮快速興起的背景下」仍看好該公司股票。

相比 GPU 競爭優勢存疑

Cantor 分析師也表示，他們「原本希望聽到更多」關於 Marvell 為亞馬遜和微軟客製化晶片產能提升的資訊，但沒有太多新消息，讓人擔心明年年中需求可能出現缺口。

Jefferies 分析師在周二報告中表示，Marvell 股價仍高度依賴亞馬遜 Trainium2 晶片的產能提升，但該公司 AI 商機應會在 2027 年因微軟及新客戶訂單而擴大。

Cantor 分析師認為，除了專注於消費者導向大型語言模型的超大規模雲端客戶外，大多數大規模客製化 AI 晶片的產能提升將相當有限。而且，隨著 AI 模型從訓練轉向推理應用，更有利於靈活性較高的 GPU，而非客製化 AI 晶片。

在對新客戶合作及現有超大規模客戶工作缺乏更多透明度下，分析師表示他們「很難認可該公司 20% 資料中心市占率目標」。