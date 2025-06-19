【Joe’s華爾街脈動】聯準會謹慎態度使市場分化，經濟前景黯淡
Joe Lu
大型股的領導地位正掩蓋整體經濟和國際市場日益加劇的疲弱，迫使投資者在經濟衰退擔憂與通膨風險之間進行權衡
Joe 盧, CFA 截至：2025 年 6 月 18 日
重點摘要
- 美國聯準會維持利率不變，但下調了經濟成長預測，在地緣政治和關稅相關風險升高的背景下，市場基調趨於謹慎。
- 隨著道瓊工業平均指數等大盤指標趨勢轉為負面，市場領導族群已顯著收窄，反映經濟信心減弱。
- 輝達 (NVIDIA) 等關鍵成長動能股的漲勢已停滯，使得市場日益依賴少數幾檔如微軟 (Microsoft) 等具韌性的大型股。
- 企業獲利前景轉弱，如今與強韌的消費者信心形成衝突，為美國經濟製造了核心的矛盾點。
- 隨著對經濟敏感的類股趨勢降溫，而能源類股因地緣政治風險走強，市場正出現明顯的防禦性輪動。
- 聯準會的保守展望導致歐洲和澳洲的正面動能迅速停滯，對全球復甦的論述構成挑戰。
- 投資者正湧入安全的美國公債，而原油價格則上漲，反映出市場同時擔憂經濟放緩和通貨膨脹。
市場概覽
在投資者消化美國聯準會 6 月份會議（維持利率不變）的消息之際，股市小幅回落。央行最新的經濟預測展示出更加謹慎的前景，為風險性資產帶來了壓抑的基調。儘管聯準會預期 2025 年將進行兩次降息，但對明年的降息幅度預期下修，反映出通膨與經濟成長存在高度不確定性。
主要焦點在於聯準會的評論及其修訂後的「點陣圖」。官員們下調了對實質 GDP 成長的預期，同時略微上調了對通膨和失業率的預測。聯準會主席鮑爾強調，關稅的潛在影響仍是一大變數，因此目前「維持現狀」的政策立場是合理的。聯準會持續採取依賴數據的政策導向，加上中東緊張局勢導致原油價格上漲，已使投資者在通膨風險與潛在經濟放緩之間進行權衡。
整體市場指數
市場內部結構正逐漸顯現壓力跡象，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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