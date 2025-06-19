Joe Lu 2025-06-19 06:53

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大型股的領導地位正掩蓋整體經濟和國際市場日益加劇的疲弱，迫使投資者在經濟衰退擔憂與通膨風險之間進行權衡

【Joe’s華爾街脈動】聯準會謹慎態度使市場分化，經濟前景黯淡 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 截至：2025 年 6 月 18 日

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重點摘要

美國聯準會維持利率不變，但下調了經濟成長預測，在地緣政治和關稅相關風險升高的背景下，市場基調趨於謹慎。

隨著道瓊工業平均指數等大盤指標趨勢轉為負面，市場領導族群已顯著收窄，反映經濟信心減弱。

輝達 (NVIDIA) 等關鍵成長動能股的漲勢已停滯，使得市場日益依賴少數幾檔如微軟 (Microsoft) 等具韌性的大型股。

企業獲利前景轉弱，如今與強韌的消費者信心形成衝突，為美國經濟製造了核心的矛盾點。

隨著對經濟敏感的類股趨勢降溫，而能源類股因地緣政治風險走強，市場正出現明顯的防禦性輪動。

聯準會的保守展望導致歐洲和澳洲的正面動能迅速停滯，對全球復甦的論述構成挑戰。

投資者正湧入安全的美國公債，而原油價格則上漲，反映出市場同時擔憂經濟放緩和通貨膨脹。

市場概覽

在投資者消化美國聯準會 6 月份會議（維持利率不變）的消息之際，股市小幅回落。央行最新的經濟預測展示出更加謹慎的前景，為風險性資產帶來了壓抑的基調。儘管聯準會預期 2025 年將進行兩次降息，但對明年的降息幅度預期下修，反映出通膨與經濟成長存在高度不確定性。

主要焦點在於聯準會的評論及其修訂後的「點陣圖」。官員們下調了對實質 GDP 成長的預期，同時略微上調了對通膨和失業率的預測。聯準會主席鮑爾強調，關稅的潛在影響仍是一大變數，因此目前「維持現狀」的政策立場是合理的。聯準會持續採取依賴數據的政策導向，加上中東緊張局勢導致原油價格上漲，已使投資者在通膨風險與潛在經濟放緩之間進行權衡。

整體市場指數

市場內部結構正逐漸顯現壓力跡象，(全文未完)