鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-19 12:35

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新日鐵公司執行長橋本英二今 (19) 日在東京表示，鑑於美國總統川普對鋼鐵產品加徵高關稅可能會持續存在，美國鋼鐵公司的戰略重要性日益凸顯。

耗時18個月完成收購！新日鐵執行長：鑑於川普鋼鐵關稅 美鋼戰略重要性日益凸顯

橋本在東京舉行的記者會上表示，雖然新日鐵收購美國鋼鐵公司應該會為美國帶來幫助，但貿易關稅並不能重振美國製造業。「我認為，川普總統得出的結論是，有必要利用我們的力量來重振美國鋼鐵業。」橋本還說，新日鐵的目標是加強其美國子公司的海外業務。

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《共同社》報導，新日鐵是全球產量第四大鋼鐵製造商，該公司周三 (18 日) 完成一項價值 141 億美元的交易，將美國鋼鐵公司收購為全資子公司。兩家公司已與美國政府簽署國安保障協定，美鋼將向美政府發行 1 股對重要經營事項有否決權的黃金股。新日鐵副董事長森高弘將兼任美鋼的董事長。

白宮發言人 Kush Desai 表示，這項收購協議具有歷史意義，並稱黃金股將保障美國的國家和經濟安全。

根據交易條款，新日鐵以每股 55 美元的價格收購美鋼 100% 的股份，這是新日鐵 2023 年 12 月對美鋼收購要約中首次提出的條件。

新日鐵表示，根據與美國政府的協定，到 2028 年結束前向美鋼投資約 110 億美元。雙方就包括執行長在內經營核心成員為美國籍、維持美國國內的生產等事項達成了共識。

美國政府憑借黃金股將擁有美鋼 1 名獨立董事的任命權。日鐵若要削減承諾的投資、向國外轉移生產或雇用、關停工廠，也需要美國總統的同意。美鋼將在紐約證券交易所摘牌下市。

當被問及黃金股將如何影響新日鐵的管理自由時，橋本則稱「這不會妨礙我們做自己想做的事」，並指黃金股是由新日鐵提出的。

新日鐵在 2023 年 12 月公佈將美鋼收為全資子公司的計畫，但時值美國總統大選前夕，此事圍繞著反對收購的工會選票而升級為政治問題。