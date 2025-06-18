鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-18 16:35

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〈陸港盤後〉一系列利多政策助陸股午後翻紅 惟港股因中東持續緊張連二跌

中國 A 股三大指數周三 (18 日) 齊步小幅收漲，主要受到一系列利多政策公布的激勵，香港股市則受中東地緣政治緊張局勢影響，市場對供應中斷擔憂加劇，使得大盤連續第 2 個交易日走跌。

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滬指周三收漲 0.04% 至 3388.81 點，深證成指亦漲 0.24% 至 10175.59 點，創業板收紅 0.23% 至 2054.73 點，滬深兩市合計成交額人民幣 1.19 兆元，較前一交易日減少 161 億元。

盤面上，類股快速輪動熱點紛呈，稀土永磁概念股、人腦工程概念、房地產、醫藥、居商、保險跌幅居前，中科磁業跌超 12%，寧波韻升跌停，農藥股持續走低，蘇利股、連化科技午後雙雙跌停，白酒類股衝高回落。

上漲族群方面，PCB 族群領漲，逸豪新材及滬電股份漲停、生益電子漲逾 16%，股價創歷史新高，軍工股捲土重來，北部長龍與長城軍工漲停，捷強裝備等跟漲。此外，半導體類股午後震盪走強，大為股份漲停，銀行類股亦走強，都銀行、浦發銀行、北京銀行等多檔個股創歷史新高。

消息面上，周三上午開幕的 2025 陸家嘴論壇上，中國證監會主席吳清發表主題演講，釋出了多項與科創板、科技企業有關的利多政策，此外，平安證券出具研究報告指出，在 AI PCB 等高附加價值產品需求持續放量下，PCB 產業鏈相關企業獲利水準可望持續增厚，將推動經營績效快速成長

香港股市今日則開低走低，截至收盤，恒指收黑 1.12% 至 23710.69 點，恒生科技指數亦挫 1.46% 至 5214.41 點，國企指數也收低 1.16%。

盤面上，科技類股普遍下跌，腦機介面概念股熄火，新能源汽車類股、中國房地產股票走低，稀土概念股低迷，理想汽車下跌 4%，南京熊貓電子股份跌 10.6%，美團跌超 3%，嗶哩嗶哩、百度集團、快手、阿里巴巴跌超 2%，京東跌 1.6%，而油氣設備與服務類股則大漲，百勤油服飆漲近 80%，低價油氣股持續活躍，吉星新能源漲超 340%，元亨瓦斯漲 68%，貴金屬類股亦攀漲，中國白銀集團漲超 12%。

彭博經濟研究就以伊戰爭終局進行猜想，認為美國介入聯手以色列的可能性最大。美國可能會屈服於以色列的壓力，對伊朗發動攻擊，油價恐將因此飆升至每桶 100 美元以上，但不一定會維持太久。

東方證券投顧汪嘯騸認為，海外地緣摩擦持續，動盪背景下全球資金利率偏高位震盪。流動性寬鬆恐難持續，6 月下旬開始逐步進入半年度資金考核，場內流動性波動偏弱。存量資金可能持續聚焦產業趨勢，尋求結構性行情輪動，專注於第三季財政發力節奏，以及內需方向的經濟韌性。

中原證券表示，A 股短期內料將以穩定震盪上行為主，仍須密切關注政策面、資金面以及外盤的變化。短線建議專注於消費性電子、電池、航運港口以及醫療器材等產業的投資機會。