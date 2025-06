《富比士》美國最富白手起家女性榜單：16位女星橫掃141億美元資產

‌



根據《富比士》評估,該品牌估值達 13 億美元,戈梅茲持有至少 51% 股份。這位迪士尼頻道出身的明星如今在熱門影集《破案三人行》(Only Murders in the Building)中身兼主演與聯合製片人,單集片酬達 60 萬美元(目前已播出 40 集)。

去年 7 月,她透過名下製片公司 Nine Two Six Productions 在 ESPN 推出紀錄片系列,重現輝煌職業生涯。今年更是動作頻頻,不僅與童裝品牌 Janie and Jack 達成合作,也入股 WNBA 新軍多倫多節奏隊(Toronto Tempo),這支球隊將於明年夏季開啟首季。