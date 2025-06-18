《富比士》美國最富白手起家女性榜單：16位女星橫掃141億美元資產

鉅亨網新聞中心 2025-06-18 15:20

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《富比士》最新發布 2025 年「美國最富白手起家女性榜單」（America’s Richest Self-Made Women），共有 16 位女星成功上榜。該名單涵蓋企業家、娛樂圈名人與高階主管。榜單入圍門檻提高至 3.5 億美元，高於去年的 3 億與 2023 年的 2.25 億美元，顯示女性財富門檻持續提升。

《富比士》雜誌公布2025年美國白手起家女富豪榜（圖：富比士）

2025 年榜單中，女星總資產累計達 141 億美元，高於去年 133 億。其中最大推力來自首次上榜的賽琳娜 · 戈梅茲（Selena Gomez），以 7 億美元資產躍居第 48 名，幾乎貢獻全部增幅。

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16 位上榜女星資產亮眼，詳情一覽

1. 歐普拉 · 溫芙蕾 （Oprah Winfrey）：榜上第 13 名，資產 31 億美元，較 2024 年上榜時增長 3%

儘管其冠名脫口秀停播已近十五年，歐普拉依然活躍在螢幕前，她不但出演了 Netflix 電影，還在過去一年主持了三檔電視特輯。

據報導，她還於去年豪擲 7500 萬美元，購入一架新私人飛機，並在夏威夷持有大量豪宅。曾參與投資的 WeightWatchers（她於 2024 年 5 月退出董事會）於今年 5 月申請破產。

2. 金 · 卡戴珊 （Kim Kardashian）：榜上第 19 名，資產 17 億美元，與 2024 年上榜時持平

今年 2 月，卡戴珊年銷售額近 9 億美元的塑身衣品牌 Skims 與運動鞋服巨頭 Nike(NKE-US) 推出聯名品牌 NikeSkims，系列產品預計在未來幾個月內上市。

3 月，美妝集團科蒂 (COTY-US) 剝離了其持有的卡戴珊護膚品牌 SKKN by Kim 的 20% 股權，此次剝離導致公司錄得 7100 萬美元的虧損。

3. 泰勒絲（Taylor Swift）：榜上第 21 名，資產 16 億美元，較 2024 年上榜時增長 23%

經過 54 座城市 149 場演出後，泰勒絲的「時代」巡演於去年 12 月結束，成為音樂史上最成功的巡迴演出，光是票房收入就突破 20 億美元，是先前紀錄的兩倍。

除演唱會門票外，這位全球巨星還發掘了多種方式將死忠粉的熱情轉化為真金白銀，其中就包括電影、書籍以及專輯重錄。過去兩年間，這些項目總計為她帶來逾 2 億美元的收入。

5 月下旬，她從私募股權公司 Shamrock Capital 手中購回了前六張專輯的母帶版權，首次實現了對自己全部音樂作品的完全掌控。

4. 蕾哈娜（Rihanna）：榜上第 35 名，資產 10 億美元，與 2024 年上榜時相比減少 29%

流行天后蕾哈娜的主要業務部門接連受挫，財富縮水 4 億美元。 2024 年 8 月，其內衣品牌 Savage X Fenty 的 CEO 離職轉投維多利亞的秘密。與 LVMH 集團合資的 Fenty Beauty 美妝線銷售成長乏力，LVMH 直言「市場環境嚴峻」。

5. 瑪丹娜（Madonna）：榜上第 42 名，資產 8.5 億美元，與 2024 年上榜時相比持平

出道 40 餘年的蕾哈娜仍在創造傳奇。去年 12 月她在社群媒體透露正在籌備新專輯，並喊話：「2025 年了，誰想聽新歌！」

此前其 Celebration 巡迴演唱會於 5 月收官，斬獲 2.3 億美元票房，這是她自 2001 年以來第六次巡演票房破億。

6. 碧昂絲（Beyoncé）：榜上第 45 名，資產 7.8 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 4%

4 月底，流行天后碧昂絲正式啟動「牛仔卡特」巡迴演唱會，今夏將在歐美九座城市舉辦 32 場體育場級演出。

7. 席琳娜 · 戈梅茲 （Selena Gomez）：榜上第 48 名，資產 7 億美元，新上榜

五年前，戈梅茲創立了以個人第三張錄音室專輯命名的美妝品牌 Rare Beauty。該品牌以明星產品液體腮紅走紅，透過官網和絲芙蘭通路銷售，去年營收約 3.7 億美元。

根據《富比士》評估，該品牌估值達 13 億美元，戈梅茲持有至少 51% 股份。這位迪士尼頻道出身的明星如今在熱門影集《破案三人行》（Only Murders in the Building）中身兼主演與聯合製片人，單集片酬達 60 萬美元（目前已播出 40 集）。

去年 12 月，她以電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）獲得金球獎最佳女配角提名。今年 3 月，她與音樂製作人未婚夫班尼 · 布蘭柯（Benny Blanco）聯合推出了新專輯。

8. 凱莉．詹娜（Kylie Jenner）：榜上第 52 名，資產 6.7 億美元，與 2024 年上榜時相比減少 6%。

儘管科蒂集團已出售其同母異父姐姐金卡戴珊護膚品牌的股份，但對 Kylie Cosmetics 的表現頗為滿意，特別肯定了其在印度、新加坡等新興市場的成功擴張。

凱莉新推出的 Cosmic 香水系列似乎也拉動了銷售成長。雖然這成為科蒂財報的亮點，但美容類股票估值普遍走低，該集團股價自去年以來已暴跌 50%。凱莉去年還跨界推出了罐裝伏特加軟飲 Sprinter。

9. 茱蒂 · 夏德林（Judy Sheindlin）：榜上第 61 名，資產 5.8 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 4％。

今年 1 月，這位以「朱迪法官」之稱而為人所知的電視仲裁專家夏德林與亞馬遜續簽合約，其製作的《Judy Justice》節目仍保持每年 120 集的高產量，不僅在串流媒體平台播出，還透過聯合發行模式覆蓋 100 家電視台。

她在佛羅裡達、加利福尼亞、羅德島和紐約均持有房產，目前正以近 1000 萬美元的價格出售其紐約頂層公寓。

10. 席琳 · 狄翁（Celine Dion）：榜上第 64 名，資產 5.7 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 4％。

席琳 · 狄翁在 2022 年公開確診患有罕見疾病「僵硬人症候群」（一種無法治癒的自體免疫疾病）的消息後，暫停了她傳奇的演唱生涯。

去年 6 月，記錄她與病魔抗爭的紀錄片《我是：席琳狄翁》（I Am: Celine Dion）在亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 上線。去年 7 月，這位天后在巴黎奧運開幕式上復出獻唱，驚艷全世界。

11. 芭芭拉 · 史翠珊（Barbra Streisand）：榜上第 71 名，資產 5.1 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 11%。

實力唱將史翠珊將於 6 月推出全新對唱專輯，特邀保羅 · 麥卡尼（Paul McCartney）、巴布 · 迪倫（Bob Dylan）、瑪麗亞 · 凱莉（Mariah Carey）和雅瑞安娜 · 格蘭德 （Ariana Grande）等巨星助陣。

她在馬里布價值 1.27 億美元的豪宅雖在今年 1 月遭遇山火威脅，最終倖免於難。

12. 艾倫 · 狄珍妮（Ellen DeGeneres）：榜上第 78 名，資產 4.5 億美元，與 2024 年上榜時相比持平

2024 年美國總統大選落幕不久，前脫口秀主持人狄珍妮便開始大規模拋售其在美國的豪華地產組合，據傳狄珍妮已攜演員妻子波蒂亞 · 德 · 羅西（Portia de Rossi）移居英國。

其名下最引人注目的資產，位於加州聖塔芭芭拉附近、佔地 10 英畝的超級豪宅，最終以約 9,600 萬美元的價格出售給礦業大亨羅伯特 · 費里德蘭（Robert Friedland）。

13. 桃莉 · 巴頓（Dolly Parton）：榜上第 78 名，資產 4.5 億美元，與 2024 年上榜時相比持平

與巴頓相伴近六十載的丈夫卡爾 · 托馬斯 · 迪恩（Carl Thomas Dean）於今年 3 月離世。這位素來低調的伴侶數十年來默默支持巴頓的事業，鮮少在公開場合露面。

情人節當天，這位樂壇傳奇與莎賓娜 · 卡本特（Sabrina Carpenter）聯手推出了全新演繹版《Please, Please Please》，打入公告牌排行榜。 2024 年，她還與碧昂絲合作打造了另一支熱門單曲 Tyrant。

14. 瑞絲 · 薇斯朋（Reese Witherspoon）：榜上第 82 名，資產 4.4 億美元，與 2024 年上榜時相比持平

2021 年，薇斯朋在名人背書內容公司估值泡沫達到頂峰時，出售了其製作公司 Hello Sunshine 的多數股權。如今該公司市值已不足當年售出時 9 億美元估值的三分之一。

儘管如此，這位奧斯卡影后依然片約不斷：今年 1 月主演了亞馬遜 Prime Video 浪漫喜劇《囍宴鬧雙胞》（You’re Cordially Invited），下半年還將回歸 AppleTV + 熱劇《晨間直播秀》（The Morning Show）第四季。目前她正以執行製片人身份參與《金法尤物》（Legally Blonde）前傳《Elle》的製作。

15. 凱蒂 · 佩芮 （Katy Perry）：榜上第 97 名，資產 3.6 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 3%

「水果姐」凱蒂佩芮去年 9 月發行的新專輯《143》遭遇樂評界口誅筆伐。今年 4 月，她因參與藍色起源（Blue Origin）全女性太空之旅，並宣稱要為太空人這個角色增添點「迷人豐姿」而引發群嘲。

但這位流行天后絲毫不受影響，返回地球數日後便啟動為期八個月的「Lifetimes」巡演。 2023 年，她以約 2.25 億美元的價格出售了個人音樂版權。

16. 小威廉絲（Serena Williams）：榜上第 100 名，資產 3.5 億美元，與 2024 年上榜時相比增加 3%

網壇傳奇名將小威廉絲在 2022 年退役，今年入選美國奧運名人堂，但她的職業生涯並未就此止步。