以色列駭客組織宣稱癱瘓伊朗國家銀行！恐引發伊朗銀行信任危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 13:00

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在以色列與伊朗近期爆發軍事衝突、雙方互射飛彈的緊張局勢下，一個疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」（Gonjeshke Darande）週二（17 日）在社群媒體上聲稱，已成功對伊朗國營銀行 Bank Sepah 發動網路攻擊，並摧毀其內部資料。

以色列駭客組織宣稱癱瘓伊朗國家銀行。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，該駭客組織在貼文中指出，他們選擇攻擊 Bank Sepah，是因該行涉嫌資助伊朗軍方，因此成為目標。

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雖然這起網攻的真實性尚無法立即驗證，但 Bank Sepah 的官方網站在週二已無法連線，其倫敦子公司「Bank Sepah International plc」也未對媒體查詢作出回應。

根據以色列媒體報導，多位用戶反映無法登入帳戶，顯示攻擊可能已造成實質影響。

美國國安局（NSA）前網路安全主管 Rob Joyce 在 X 平台發文警告，「若擾亂這家銀行的資金供應鏈，或引發對伊朗銀行體系的廣泛信任崩潰，恐對伊朗經濟造成重大打擊。」

這並非該組織首次對伊朗關鍵設施發動攻擊。2022 年，「掠食麻雀」曾發動針對伊朗鋼鐵廠的高級駭客行動，導致大火並造成明顯的實體損害。專家認為此類攻擊超越一般駭客能力，可能有國家級網軍背景。