以色列與伊朗緊張升溫！哈米尼揚言開戰、專家警告暗殺恐難動搖政權

鉅亨網編譯莊閔棻綜合報導 2025-06-18 10:40

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伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週三（18 日）在社群平台 X 上發文表示：「以高貴的海達爾之名，戰鬥開始。」這被外界解讀為伊朗正式向以色列發起新一輪對抗行動的宣告。

哈米尼揚言開戰。(圖：Shutterstock)

「海達爾」是伊斯蘭歷史人物阿里的別稱，對什葉派穆斯林而言，阿里是第一位伊瑪目，也是先知穆罕默德的合法繼承人。

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在其英語帳號上，哈米尼更明言：「我們必須對恐怖主義猶太復國主義政權予以強烈回應。我們不會對猶太復國主義者手下留情。」

以色列總理未否認暗殺計畫、川普發警告

對於是否會採取行動刺殺哈米尼，以色列總理納坦雅胡在接受《ABC 新聞》專訪時避而不答，但表示：「我們正在做我們該做的事。」他否認暗殺會升級衝突，並強調：「這不會加劇局勢，而是結束這場衝突。」

美國總統川普也透過 Truth Social 發文表示：「我們知道這位所謂的『最高領袖』藏身何處。他是個容易的目標，但目前我們不會出手（殺死他！）。不過，我們不希望看到飛彈射向平民或美軍。我們的耐性正在消耗。」

專家：哈米尼若遭襲，伊朗政體仍可穩定

雖然以色列與美國釋出強硬訊號，但美國的伊朗專家 Holly Dagres 認為，暗殺哈米尼不會立即顛覆伊朗政權。她指出：「伊斯蘭共和國的權力架構類似於梵蒂岡的樞機主教團，是一個集體治理體制，不是單一個人說了算。」

伊朗的「專家委員會」（Council of Experts）由 88 位高級神職人員組成，專責在現任最高領袖死亡後選出接班人。Dagres 指出：「就最高領導人而言，這是一個可以替換的體系，因為伊朗早就為此做好準備。」

即使伊朗政權整體崩潰，也無法保證未來的政府會更開放或對外更友善。Dagres 警告：「若哈米尼死亡，伊斯蘭革命衛隊可能會接管政權。他們可能更威權，也可能轉向親西方，但變化不一定是好的。」