準備支援以色列打伊朗？美軍31架加油機往東飛、航空母艦也出發

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 12:20

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隨著以色列與伊朗衝突持續升高，兩位美國官員於週一（17 日）表示，美國軍方已大規模調派超過 30 架空中加油機前往歐洲，為美國總統川普提供各項軍事選項，應對中東局勢升溫。此舉突顯美軍正強化空中作戰與後勤能力，應對潛在的地區戰爭擴大。

美軍31架加油機往東飛、航空母艦也出發。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，航班追蹤網站 AirNav 系統數據顯示，週日（15 日）有超過 31 架 KC-135 與 KC-46 美軍空中加油機起飛，陸續降落在德國拉姆施泰因空軍基地、英國、愛沙尼亞與希臘等地機場。

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官員還表示，美國海軍「尼米茲號」航空母艦已出發前往中東地區，該艦可搭載超過 5,000 人與 60 架以上戰機，此次部署為預先規劃的一部分，進一步強化美國在中東的戰力佈局。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週一晚間於 X 發文指出，已下令向中東部署額外防禦資源，雖未透露細節，但強調：「保護美軍部隊是我們的首要任務，所有部署皆為加強地區防禦姿態。」

安全情報專家 Eric Schouten 分析指出：「美軍如此規模的加油機部署相當罕見，這是戰略升級的明確訊號，無論是支援以色列還是為長距離打擊做準備，美國正為局勢迅速升級做好準備。」

另有一位消息人士向媒體透露，美方已告知中東盟國，當前部署屬防禦性質，但若伊朗對美國設施發動攻擊，將立即轉為攻勢反擊。目前美軍在中東約有 4 萬人駐紮，涵蓋防空系統、戰機與導彈攔截艦隊。