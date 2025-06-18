川普與納坦雅胡通話！美國或考慮加入伊朗以色列戰爭、攻擊核設施

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 08:30

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美國總統川普週二晚間與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行了通話，討論以色列與伊朗之間持續升高的軍事衝突。這通重要通話是在川普與國安團隊於白宮戰情室召開高層會議後進行，會議時間約為 1 小時 20 分鐘。

川普與納坦雅胡通話。(圖：Shutterstock)

根據兩位以色列官員向《Axios》透露的訊息，納坦雅胡與以色列國防機構認為，川普極可能在接下來數日內決定介入戰爭，對伊朗的核設施展開轟炸。儘管目前美國僅協助以色列攔截伊朗飛彈，尚未參與任何主動攻擊行動，但整體情勢正迅速轉變。

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三名美國官員指出，川普正在審慎評估對伊朗福爾多（Fordow）地下濃縮鈾設施進行軍事打擊的可行性，顯示美國對伊朗核武發展的擔憂日益加劇，並可能導致更強硬的軍事回應。

隨著美國可能對伊朗採取軍事行動的訊號明顯增加，美國副總統范斯（J.D. Vance）也在 X 平台上為川普辯護。他表示：「川普展現了極大的克制，一直專注於保護美軍與國民安全。」但他也不排除川普將採取更強硬行動，以終結伊朗的核濃縮進程。

據了解，白宮內部已討論與伊朗直接會晤的可能性，但川普在返抵華盛頓前表示，一切將取決於未來幾天的發展。

川普 Truth Social 發警告稱：美軍已掌控伊朗領空、直言知道伊朗哈米尼在哪

在戰情室會議前，川普在 Truth Social 發布多篇貼文，展現對伊朗的強硬態度。他聲稱：「我們現在已完全掌握伊朗領空。雖然伊朗擁有空中追蹤器與防禦裝備，但與美國製造的系統相比根本無法匹敵。」

川普進一步警告伊朗最高領袖哈米尼，稱：「我們知道所謂的『最高領袖』藏在哪裡，他是個容易的目標，但在那裡很安全。我們不會把他殺死！至少目前不會。但我們不希望飛彈攻擊平民或美國士兵。我們的耐心正在消磨殆盡。」