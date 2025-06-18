川普要求伊朗「無條件投降」 范斯暗示美國可能採取軍事行動

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 01:08

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據《金融時報》周二 (17 日) 報導，美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，川普總統「可能決定需要採取進一步行動」阻止德黑蘭濃縮鈾。隨後總統川普在社群媒體要求伊朗「無條件投降」，並稱最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 是「容易攻擊的目標」。

范斯表示川普「可能決定採取進一步行動」終結伊朗鈾濃縮，川普則稱最高領袖哈梅內伊是容易攻擊的目標。(圖:Shutterstock)

范斯在社群平台 X 上發文指出，川普「只有興趣動用美軍來達成美國人民的目標」。但他也寫道，總統「可能決定需要採取進一步行動終結伊朗鈾濃縮」，這是一種可以用來生產核燃料和核武級材料的必備能力。但「這個決定最終屬於總統，」他補充道。

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美國副總統范斯在一則 X 的回覆留言中提到，川普或許會決定採取進一步行動以終止伊朗的鈾濃縮活動，強調最終的決定權在總統手中。（圖：截自＠JDVance X 帳號）

在范斯發表這番言論後，川普在其 Truth Social 平台上警告伊朗最高領袖哈梅內伊，稱他是「容易攻擊的目標」。

川普稱知道伊朗最高領袖哈梅內伊的藏身處且說他是很容易被擊中目標。(圖：截自 Truth Social @realDonaldTrump)

川普寫道：「我們不會幹掉他，至少現在不會，但我們不希望飛彈射向平民或美國士兵。我們的耐心正在消失。謝謝你對此事的關注！」

他要求伊朗「無條件投降」的貼文隨後數分鐘發出。

川普宣稱控制伊朗上空

在另一篇貼文中，川普強調美國對以色列戰爭努力的貢獻，將華盛頓與該國宣稱已在德黑蘭上空建立制空權聯繫起來。

「我們現在完全控制伊朗上空，」川普說道，並補充伊朗的防禦設備「無法與美國製造、構思和生產的『東西』相比」。

此前，川普在離開 G7 峰會時呼籲，以伊戰爭「真正結束」而非暫時停火。當被問及美國介入是否會摧毀伊朗核計畫時，他強調伊朗不會擁有核武。

美軍可能直接介入

據美國官員表示，白宮在衝突中迄今採取防禦姿態，但這包括協助以色列使用地中海的美國海軍艦艇擊落伊朗來襲飛彈和無人機。

若美國選擇直接軍事介入，可能動用部署在印度洋迪亞哥加西亞基地的 B-2 匿蹤轟炸機，對伊朗核設施進行轟炸。

攻擊目標之一可能是位於庫姆市附近的福爾道鈾濃縮廠，這座設施深埋在山體內部，外層覆蓋數十公尺厚的鋼筋混凝土。由於防護極為堅固，連以色列最強的掩體剋星炸彈都難以穿透，唯有美軍 B-2 或 B-52 重型轟炸機投擲的 3 萬磅超級鑽地彈才有可能將其摧毀。