亞馬遜升級Graviton晶片！Trainium迎戰輝達主導AI晶片市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 13:40

‌



亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務公司（Amazon Web Services，AWS）即將宣布升級版 Graviton4 晶片，提供高達 600Gbps 的網路頻寬，刷新公共雲端晶片速度新高。

亞馬遜升級Graviton4晶片。(圖：Shutterstock)

AWS 資深工程師 Ali Saidi 形容其效能相當於「每秒讀取 100 張音樂 CD」，展現亞馬遜自研晶片的強大能力。

‌



根據《CNBC》報導，Graviton4 由 AWS 位於德州奧斯汀的 Annapurna Labs 開發，屬於亞馬遜推動自研晶片戰略的核心產品，旨在挑戰英特爾 (INTC-US) 和超微半導體 (AMD-US) 在伺服器晶片市場的主導地位，進一步強化 AWS 雲端基礎設施的自主性與效率。

AWS 表示，Graviton4 晶片的完整升級時程將於 2025 年 6 月底對外公布。

亞馬遜聚焦 AI 市場 Trainium 系列與輝達一較高下

值得注意的是，亞馬遜真正的競爭，是在 AI 基礎設施領域與輝達 (NVDA-US) 的較量。

AWS 正致力於降低 AI 模型訓練成本，進而抗衡輝達高價 GPU 的市場壟斷。2024 年 re:Invent 大會上，AWS 就宣布將投入 80 億美元支援 AI 新創公司 Anthropic，並打造名為 Rainier 的 AI 超級電腦。

AWS 表示，Anthropic 最新 AI 模型 Claude Opus 4 已成功運行於 Trainium2 GPU 上，Rainier 超級電腦更搭載超過 50 萬顆 Trainium2 晶片。過去這類規模訂單多由輝達承接，但如今亞馬遜正積極搶占市佔。

AWS 產品總監 Gadi Hutt 也表示，新一代 Trainium3 晶片預計今年登場，效能將比前一代提升一倍，並達成節能 50% 的成效。

他指出，雖然輝達的 Blackwell 晶片效能仍領先，但 Trainium3 在性價比上更具優勢，將為雲端客戶提供更多元選擇。

AWS 旗下 Annapurna Labs 工程總監 Rami Sinno 表示，雖然產能龐大，但目前幾乎所有晶片產品都已被客戶預訂，顯示市場對亞馬遜晶片的需求急遽升溫，特別是在 AI 應用迅速擴張的情況下。

透過 Graviton4 網路能力的升級與 Trainium 系列的演進，亞馬遜展現其企圖掌控 從 AI 網路架構、訓練到推論的完整晶片堆疊（stack）。