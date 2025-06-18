AMD搶AI邊緣商機 16奈米FPGA開始量產出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-18 15:59

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超微 (AMD-US) 今 (18) 日宣布，Spartan UltraScale + 成本最佳化系列的首批元件現已量產，其採用 16 奈米製程，並在 AMD Vivado 設計套件中提供量產元件支援，搶攻成本敏感的邊緣應用市場。

AMD示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

AMD 指出，新品專為需要高 I/O、低功耗和最先進安全功能的成本敏感型邊緣應用而打造，經過驗證的 UltraScale+ FPGA 和自行調適 SoC 產品組合帶來現代化的連接能力、後量子密碼等功能。

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AMD 指出，尋求成本最佳化、緊湊型 FPGA 的工程師期望簡單易用性以及快速的上市時程，需要可程式化設計邏輯、高 I/O、強大的安全性以及世界級的可靠性。此外，更需要能夠實現一鍵式時序收斂和快速除錯功能的工具。最重要的是，他們需要低風險的上市路徑。Spartan UltraScale+ FPGA 由業界領導者採用經過驗證的 UltraScale + 技術打造，可滿足這些需求。

透過 Spartan UltraScale+ FPGA，AMD 以其成熟的 UltraScale+ FPGA 架構著手，該架構提供了效能與低功耗的出色平衡，並具有較長的產品生命週期。

在連接性方面，Spartan UltraScale+ FPGA 結合了高密度輸入 / 輸出 (HDIO) 以實現豐富的 3.3V I/O 支援，同時還有新的高速 XP5IO，並提供業界最高的 I/O 與邏輯比例，由高效能和低功耗架構提供支援。

設計人員還可以透過 AMD Vivado 設計套件實現快速設計收斂和跨專案的輕鬆重複使用，該設計套件支援超過 160 款 AMD FPGA 和自行調適 SoC。在板級控制和 I/O 擴展等應用中，時脈速度很少超過 150 MHz，使用者可以實現一鍵式時序收斂，從而快速完成設計反覆運算。