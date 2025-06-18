〈美股盤後〉川普呼籲伊朗「無條件投降」四大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-18 04:46

‌



投資人消化疲軟的零售數據，以伊衝突似乎將進一步升級，美國總統川普呼籲伊朗「無條件投降」，美股主指週二 (17 日) 盡墨。

川普呼籲伊朗「無條件投降」四大指數盡墨 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數週二下跌近 300 點，跌幅 0.7%。標準普爾 500 指數下滑超 0.8%，那斯達克指數摔近 0.9%，費半指數跌超 0.8%。

‌



最新報導指出，在川普週二與白宮國家安全團隊會面時，美國正在考慮對伊朗實施軍事打擊，這加劇了人們對爆發全面地區衝突可能性的擔憂。

由於以伊衝突加劇，國際油價週二上漲逾 4%，布蘭特原油期貨收於每桶 76.50 美元上方，西德州中質原油觸及每桶近 75 美元。

隨著川普全面關稅禁令解除日期臨近，美國官員尋求利用七大工業國 (G7) 達成貿易協議。第一份完成的協議於週一公布，美國總統川普和英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 簽署了今年 5 月達成的美英貿易協定。迄今為止，其他協議尚未達成。

同時，美國 5 月零售銷售月跌 0.9%，降幅遠超預期，跌幅創今年 1 月以來最大，因為消費從關稅前的瘋狂消費中回落。

鑑於近期通膨降溫的跡象，華爾街正關注週二開始的聯準會為期兩天的會議，以尋找聯準會是否仍希望在 2025 年兩次降息的線索。市場預計聯準會將在週三的會議上維持利率不變。

美股週二 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 299.29 點，或 0.7%，收 42,215.8 點。

那斯達克指數下跌 180.12 點，或 0.91%，收 19,521.09 點。

S&P 500 指數下跌 50.39 點，或 0.84%，收 5,982.72 點。

費城半導體指數下跌 43.65 點，或 0.83%，收 5,223.65 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 31.32 點，或 0.22%，收 14,238.84 點。

標普 11 大板塊僅能源股收紅，醫療保健、非必需消費和材料板塊跌幅居前 (均下滑超 1%)。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數淪陷。Meta (META-US) 跌 0.70%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.59%。

台股 ADR 同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.69%。

企業新聞

在美國參議院對川普總統的減稅法案進行修改，宣布到 2028 年逐步取消太陽能、風能和能源稅收抵免後，太陽能類股大幅走弱，Enphase Energy (ENPH-US) 崩跌 23.97% 報每股 34.92 美元。

亞馬遜一年一度的 Prime Day 促銷活動定於 7 月 8 日至 7 月 11 日舉行，與去年相比，從兩天延長至四天，該股仍隨大盤收黑 0.59% 至每股 214.82 美元。

美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 宣布，將以最高 13 億美元收購基因編輯新創公司 Verve Therapeutics (VERV-US)，以擴大其心血管疾病治療版圖。前者股價收黑 2.06%，後者狂飆 81.50%。

外媒報導指出，Meta 正在與 Prada 合作開發 AI 智慧眼鏡，市場反應平淡，該股收黑 0.70% 至每股 697.23 美元。

經濟數據

美國 5 月零售銷售報 - 0.9%，預期 -0.6%，前值 - 0.1%

美國 5 月核心零售銷售報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 5 月剔除汽油與汽車的零售銷售報 - 0.1%，預期 0.1，前值 0.2%

美國 5 月工業生產月增率報 - 0.2%%，預期 0.0%，前值 0.1%

美國 5 月產能利用率報 77.4%，預期 77.7%，前值 77.7%

美國 5 月製造業生產月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 -0.5%

華爾街分析

德銀策略師 Jim Reid 表示：「我們都有點不確定這次 G7 峰會是否取得了實質性成果，也不確定川普貼文和提前離開 G7 會議中是否暗示了新的訊息。」

SlateStone Wealth 策略師 Kenny Polcari：「目前，市場仍將保持緊張狀態，直到中東地區的局勢降溫。」

FWDBONDS 經濟學家 Chris Rupkey 認為：「美國經濟正在放緩，消費者對前景充滿疑慮，總體上更傾向於儲蓄而非在商場消費。」