公股8行庫齊步走！臺銀等5家跟進表態挺新青安 強調依據「授信5P」核貸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-16 18:24

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官股臺銀、土銀及公股四金二銀，共 8 家官公股銀行全數到位，面對新青安房貸一一表態「齊步走」！繼兆豐、土銀及一銀之後，臺銀、華銀、合庫、彰銀及臺企銀皆於今 (16) 日發布聲明，一致強調配合政策支持新青安房貸，協助無自用住宅家庭購屋自住，且徵審作業係依「授信 5P」的借款人、借款用途、償還來源、債權保障及未來展望等因素評估，提供多項利率、寬限期及貸款年限等優惠措施，以減輕民眾資金負擔。

公股8行庫「齊步走」！臺銀等5家「挺」新青安 強調依據「授信5P」核貸。（鉅亨網資料照）

昨日媒體報導有民眾購買 1,200 萬元的預售屋，準備申請新青安貸款並進入對保流程時，卻遭建商合作的公股銀行以「年薪未達 150 萬元」為由勸退，引發外界質疑新青安房貸申辦門檻過高，財政部並要求各公股銀提出說明。

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臺灣銀行表示，該行配合政府政策協助無自用住宅家庭取得購屋貸款融資，辦理新青安貸款績效居各公股銀行之冠，包括合庫、華銀、臺企銀、彰銀等皆提出三點說明：

一、依循新青安貸款原則辦理業務，凡本人，配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。實際核貸與否，依據主管機關及銀行公會相關徵審授信審查規範辦理核貸。

二、 為協助民眾控管財務風險，避免因金融市場波動影響還款能力，主動關心並提醒民眾因購屋貸款資金龐大且不動產流動性較低，應審慎評估本身財務狀況，以維護良好信用。

三、 民眾若有申請新青安貸款問題，可逕洽各營業單位窗口，各行將竭誠提供服務。