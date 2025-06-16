鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-16 10:24

‌



針對昨 (15）日媒體報導傳出民眾購屋欲申請新青安房貸，卻被公股銀以「年薪未達 150 萬元」而拒絕一事，據悉財政部於昨天下午即要求各公股銀緊急聲明，公股銀龍頭兆豐銀行率先表態澄清，土銀及一銀亦跟進並發布三點聲明，強調凡符合青安貸款資格之民眾皆可受理申請，均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範。

新青安要年薪150萬才貸得到？兆豐、土銀及一銀澄清：配合政策、依據規範核貸。（鉅亨網資料照）

由於昨日媒體報導台中一名男子購買總價約 1,200 萬元的預售屋，準備申請新青安貸款並進入對保流程時，卻遭建商合作的公股銀行以「年薪未達 150 萬元」為由勸退，引發外界質疑新青安房貸申辦門檻過高。

‌



兆豐銀行昨首先發布回應，表示本於企業社會責任，積極配合政府政策，新青安優惠貸款係為協助國內無自有住宅之首購族群，為購屋自住之居住權益所提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，俾減輕民眾資金負擔，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

公股銀行承辦新青安優惠貸款，均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾之信用狀況、收支比及還款能力等條件，辦理核貸。

基於關懷民眾及維持居住正義，兆豐銀行溫馨提醒欲申辦新青安貸款之購屋民眾，兹因購屋貸款資金龐大，宜建立健全的收支計劃，審慎評估本身財務條件，避免房市波動風險影響其還款能力，以維護良好信用及兼顧生活品質。

繼兆豐銀之後，土銀、一銀亦跟進，並發布以下三點聲明：

一、配合政府政策一向不遺餘力，新青安貸款係協助無自有住宅家庭購屋自住，提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，減輕民眾資金負擔，凡本人，配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

二、受理授信案件恪遵授信審查原則及主管機關相關規範，凡符合青安貸款資格之民眾皆可受理申請，並審酌個案之資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度。