以色列空襲伊朗國營電視台！直播一度中斷、主播逃離

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-17 09:05

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以色列週一（16 日）對伊朗國營媒體「伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）發動空襲，導致現場直播節目突遭中斷，畫面可見一名主播急忙離開座位，背景傳來爆炸聲與揚起的灰塵。以色列軍方聲稱，該建築不僅是電視台，也被伊朗軍方用作通訊設施。

以色列空襲伊朗。(圖：REUTERS/TPG)

根據《德國之聲》報導，事發當時 IRIB 正在播報新聞，一名主播描述「演播室瀰漫著侵略祖國的聲音」，話未說完便傳來爆炸，整個畫面瞬間混亂。直播隨即中斷，改為播放預錄內容。

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伊朗外交部強烈譴責以色列針對電視台的攻擊，稱之為「戰爭罪」及「邪惡行為」，並要求聯合國安全理事會立即採取行動制止以色列的侵略。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發表聲明，痛批該次襲擊為「不人道、犯罪和恐怖主義行為」。

據《路透》報導，同時，聯合國核子監督機構負責人表示，伊朗最大的鈾濃縮工廠遭到嚴重破壞，伊朗呼籲美國迫使以色列停止空戰。

這場戰爭已進入第五天。週二（17 日）凌晨，伊朗對以色列再度發射飛彈，特拉維夫響起空襲警報，雙方交火持續升溫。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）向歐洲四國外長表示，伊朗仍希望透過外交解決衝突，但現階段重點是反制以色列軍事侵略。他並指出，若美國總統川普真心希望停火並透過外交途徑解決問題，「下一步非常重要」。

伊朗政府指出，目前已有超過 224 名國民在衝突中喪生，其中大多為平民。以色列方面則通報有 24 位平民死亡。