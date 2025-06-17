伊朗擬退出《核不擴散條約》：議會正著手立法

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 09:30

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伊朗外交部週一（16 日）表示，伊朗議會正著手擬定一項法案，可能推動德黑蘭退出《核不擴散條約》（NPT），作為對以色列空襲與國際壓力的回應。伊朗同時重申，發展核武不符合其宗教與國策原則。

伊朗擬退出《核不擴散條約》。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在記者會上指出：「鑑於最近的事態發展，我們將做出適當的決定。政府必須執行議會法案，但這項提案正在準備中，我們將在後期與議會協調。」

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伊朗自 1970 年加入《核不擴散條約》，該條約允許成員國發展民用核能，但需放棄核武並接受國際原子能總署（IAEA）監督。儘管伊朗一直聲稱其核子計畫是用於和平目的，但此前 IAEA 指出，伊朗已違反部分條約義務。

上週，以色列對伊朗展開空襲，聲稱伊朗即將研製核彈。然而，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）則重申，核武違反伊朗最高領袖哈米尼的宗教法令。

伊朗國營媒體報導指出，目前議會尚未針對退出《核不擴散條約》作出任何決議。有議員透露，該提案正處於法律程序的初始階段。

巴蓋伊表示，以色列對伊朗的攻擊「自然會影響國家的戰略決策」，並指責 IAEA 的決議為以色列空襲鋪平道路。他說：「那些投票支持該決議的人為襲擊做好了準備。」