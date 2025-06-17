日本最大家居連鎖店NITORI 在中國收縮 關店比重達20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-17 06:00

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有日本「小宜家」之稱的家居連鎖品牌宜得利，在中國悄悄開啟關店節奏，上半年收掉 21 家門市，關店比重達到 20%。

日本最大家居連鎖店NITORI在中國收縮，關店比重達20%。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（16 日）報導，宜得利家居（NITORI）在福州、寧波、天津、北京等城市關閉部分門店，其中寧波店周日閉店，北京槐房萬達店的宜得利家居今年 3 月閉店，天津的永旺泰達店、永旺梅江店、中北永旺店以及永旺津南店在上半年關停。

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在北京永旺購物中心二層，開業不足三年的宜得利家居，出現了店鋪缺貨、部分家具和軟裝商品打折出清的情況。兩名店內工作人員說，該店鋪將於 8 月底撤出永旺，貨品將分流至北京其他門市。

這家宜得利擁有近 3,000 平方公尺的賣場面積，商品涵蓋沙發、櫥櫃、床等大型家具以及餐廚具、床上用品、窗簾等家居用品。

但即便是周末，這裡客流量並不多，在沙發區域，還有部分顧客像在宜家一樣，躺在沙發和床上休息。

許多沙發、餐桌上貼著「7 折」標簽，一名店員說，臨近關店，所以大家具的折扣力度非常大。