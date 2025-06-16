川普為何難以置身以色列與伊朗衝突之外？CNN揭露背後壓力與外交困境

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 17:00

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儘管美國總統川普多次公開表態不願與伊朗開戰，強調其「美國優先」外交政策以避免新戰爭，但《CNN》的最新分析指出，他實際上正處於一場難以全身而退的地緣政治風暴之中。

川普或難以置身以色列與伊朗衝突之外。(圖：Shutterstock)

從伊朗的軍事挑釁到以色列的主動打擊行動，再加上來自共和黨內部鷹派的施壓，川普可能很快面臨難以回避的軍事決策。

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伊朗挑釁升高，美國恐難保持克制

川普雖曾否決以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫，但很多事情他無法控制。

《CNN》指出，如果飽受摧殘的伊朗政權襲擊該地區的美國基地和人員，或襲擊美國在全球的目標，華盛頓將被迫做出強硬回應，以維護其信譽和威懾力。

此外，伊朗也可能透過襲擊國際航運，迫使川普控制以色列，引發全球能源危機。

以色列難以獨自攻擊伊朗福爾多核設施

川普面臨的另一個複雜因素是，儘管以色列的攻擊似乎成功擊斃了伊朗高級軍事領導人和核科學家，但以色列是否有能力自行摧毀伊朗核計畫仍不清楚。

根據《CNN》，伊朗也無法獨自單憑自身力量，摧毀伊朗福爾多（Fordow）這類深埋地下的核設施。而川普政府內一些人認為，伊朗現在極度脆弱，是美國摧毀伊朗擁有核武可能性的最佳時機，並施壓川普出手。

前副總統彭斯（Michael Pence）就指出：「最終，如果以色列需要我們的幫助來確保伊朗核計劃被摧毀，美國需要做好準備。」

共和黨參議員 Lindsey Graham 也指出：「如果外交努力不成功，我們只剩下武力選項，我敦促川普總統全力以赴，確保在這次行動結束後，伊朗的核計劃蕩然無存。」

「美國優先」政策面臨現實挑戰

與此同時，川普還面臨著國內反對的兩難局面。

川普執政以來，一直主張「美國優先」，強調退出中東泥淖，並批評過往總統總統出兵阿富汗和伊拉克的政策。但以色列與伊朗的衝突正考驗這一原則。

《CNN》指出，一場美國主導的新戰爭，將與川普所描繪的中東和平藍圖相矛盾，也可能引發核心選民的不滿。

一些右翼最響亮的聲音已經警告川普，不要捲入一場新的中東戰爭，進而破壞「讓美國再次偉大」支持者的信任。

不過，川普也解釋說，「美國優先」一詞是由他定義的，「對於那些聲稱希望和平的人來說，如果伊朗擁有核武器，和平就不可能實現。」

川普的外交政策正在瓦解

《CNN》還同時指出，川普自詡擅長「交易藝術」，但對川普的權威卻正在遭到三位關鍵領導人的蔑視，包括俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平和以色列總理納坦雅胡。

納坦雅胡無視川普立場，自行對伊朗發動行動，形同斷送川普與伊朗外交斡旋的希望。這也顯示，川普雖身為美國總統，卻難以掌控盟友的軍事行動節奏。

《CNN》指出，川普若要動員美國力量介入以色列與伊朗衝突，必須在國內建立足夠的民意支持與政治信任，然而這一點正是他目前最薄弱的環節。

川普因強硬手段處理國內抗議行動、在加州動用軍隊應對反 ICE 示威，以及多次威脅在全國部署部隊，已讓他在國內激起巨大爭議，疏遠了數以百萬計的美國民眾。

此外，川普過去標榜的個人魅力，在實際外交中屢屢碰壁。無論是對俄烏戰爭的干預失敗、對中國的貿易談判讓步，還是中東和平推進破局，他的外交成果屢受質疑。

特別是他聲稱可在加薩帶來和平，但如今加薩人道危機加劇、以色列轟炸不斷，與他原先宣稱的和平願景南轅北轍。