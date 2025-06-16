以色列伊朗最新戰況！伊朗透過「新方法」再炸特拉維夫與海法

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 15:00

‌



週一（16 日）凌晨，伊朗對以色列特拉維夫與港口城市海法發動飛彈攻擊，採用革命衛隊所稱的「新方法」，成功突破以色列防空系統，導致嚴重建築毀損與人員死傷。這場攻勢加劇以色列與伊朗的衝突，國際社會憂心將引爆更大規模的中東戰爭。

伊朗透過「新方法」再炸特拉維夫與海法。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，伊朗革命衛隊聲稱，這次攻擊利用創新技術，使以色列的多層防禦系統互相干擾。該衛隊指出：「即使以色列獲得美國與西方國家最先進的防空技術，我們仍成功精準命中多個目標。」

‌



以色列國家急救單位表示，這場來自伊朗的飛彈攻擊造成至少 5 人死亡，並使自週五以來的總死亡人數增至 18 人。另有超過 100 人受傷。此波攻擊被視為伊朗報復以色列早前轟炸其核子與飛彈設施的回應行動。

在海法，約有 30 人受傷，以色列緊急服務部門指出，救援行動仍在進行。當地媒體報導，靠近港口的一座發電廠也在攻擊後起火。

社群影片顯示，多枚伊朗飛彈掠過以色列特拉維夫上空，耶路撒冷也傳出多起爆炸聲。特拉維夫市中心一處人口密集區的住宅大樓被擊中，距離美國駐以色列使館分處僅數百公尺。美國大使館表示，建築物受到輕微損害，但無人員傷亡。

一名住在特拉維夫的 31 歲廚師 Guydo Tetelbaun 表示，他凌晨四點接獲飛彈警報後立刻與鄰居前往避難所。期間避難所的門被炸飛，還有受傷民眾湧入，而等到爆炸聲結束後，他回家發現牆壁坍塌、玻璃碎滿一地。