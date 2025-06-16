鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-16 15:00

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中國 A 股數位貨幣類股今 (16) 日持續走強，海聯金匯(002537-CN) 漲停，天陽科技 (300872-CN) 漲超 10%，飛天誠信、優博訊、正元智慧、信安世紀、法本資訊等個股跟隨上漲，而在熱潮持續升溫下，互聯網大廠、資本市場與全球監管機構同步加速佈局，香港《穩定幣條例》8 月 1 日生效的消息更將這一熱潮推向新高度。

大廠搶灘+券商熱捧！A股數位貨幣類股續飆 穩定幣正成數位金融「頂流」 (圖:Shutterstock)

《中國商報》報導，螞蟻、京東、小米等科技巨頭已率先入場。針對螞蟻國際打算在香港、新加坡申請穩定幣牌照的傳聞，該公司上周四 (12 日) 回應指出，正加速全球財資管理投資與合作，將 AI、區塊鏈及穩定幣創新投入大規模應用，並表態將「盡快提交申請」，助力香港建設國際金融中心。

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京東旗下京東幣鏈科技 (香港) 早於去年 7 月成為香港金管局首批穩定幣發行人「沙盒」參與者，該公司執行長劉鵬此前透露，將面向零售與機構用戶開發移動端及 PC 端應用，測試跨境支付、投資交易等場景，旗下大廠天星銀行與京市東幣組亦達成合作。

香港《穩定幣條例》的立法落實則成為關鍵催化劑，該條例 5 月 30 日正式刊憲，明確要求在香港發行法幣穩定幣或宣稱錨定港元價值的穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照，並規定儲備資產管理、客戶資產分隔、穩定機制及贖回要求。這項全球少數系統性規管穩定幣的法規，為產業合規發展劃定框架。

資本市場對穩定幣的熱情同步爆發，香港上述立法消息發布後 3 天內，22 家券商集中發布近 30 篇研報，涵蓋電腦、區塊鏈、金融等多領域，配套路演、電話會議高頻開展。

上述研究報告聚焦於政策影響與產業機會：國信證券、開源證券等從電腦產業視角，強調新規將加速數位貨幣、數位資產產業鏈發展，國信與華創證券也提出穩定幣與 RWA 連結將推動金融科技變革，中信證券等則探討其對傳統金融體系的潛在影響及跨境支付可能重構。

此外，中信、申萬宏源等 8 家券商的「穩定幣」主題巡迴演出已被列入日程，進一步凸顯市場關注。

穩定幣本質是法定貨幣或資產的鏈上代幣化，被視為「傳統金融與加密生態的橋樑」。相較於比特幣等波動資產，其價格穩定、兌換便捷的特性，使其在跨境支付中優勢顯著－可實現點對點高效低費結算，去年 4 月萬事達已允許客戶以穩定幣消費及商家結算，拓展應用場景。

市場規模方面，根據東方證券數據，截至今年 5 月，全球穩定幣市值超過 2500 億美元，較 2024 年底增逾 400 億美元，掛鉤美元的 USDT、USDC 市值佔比超 85%，渣打銀行預測 2028 年供應量恐增至 2 兆美元。

此外，全球監理正加速跟進。除香港《穩定幣條例》外，美國《GENIUS》、歐洲 MiCA 等法規均聚焦儲備資產與發行機制監管，以保障消費者權益。5 月 19 日、21 日，美港相繼通過立法，英國 FCA 亦於 27 日發布監管提案。機構認為，美、港將穩定幣視為數位金融基礎設施的重要組成，旨在透過規範管理擴大法幣影響力，鞏固金融中心地位。