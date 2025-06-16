鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 08:40

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綜合外媒報導，美國總統川普否決了以色列刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的計畫。以伊雙方正持續進行報復性打擊，而川普已公開和私下明確表示，他傾向於讓美國暫時置身於這場衝突之外。

以色列刺殺伊朗最高領袖計畫 遭川普否決。(圖:shuttestock)

美國官員透露，以色列曾在周末獲得刺殺伊朗最高領袖的機會。，但遭川普強烈否決，該計劃最終未能執行。該官員稱，川普渴望緩和局勢，他擔心美國陷入另一場中東戰爭，並高度關注其政黨的政治變化。

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以色列總理尼坦雅胡接受訪問時，針對此事並沒有直接回答白宮是否拒絕了該計劃，「但我可以告訴你，我認為我們會做我們需要做的事，而且我認為美國知道什麼對美國有利。」

儘管衝突升級，美國官員仍明確表示，他們願意繼續與伊朗進行核談判，希望儘管可能性極低，仍能挽救和平解決方案。

川普週日 (15 日) 上午告訴記者： 「我們沒有參與其中。我們有可能會參與，但目前我們沒有參與。」

知情人士稱，以色列已與美國討論可能增加其參與程度，不過一位以色列官員警告稱，這些對話尚未涉及更詳細的「實際」 討論。