鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-16 14:10

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前聯準會主席鮑爾高級顧問、約翰霍普金斯大學金融經濟學中心研究員福斯特 (Jon Faust) 指出，中東局勢正成為聯準會的「主要變數」，並使得聯準會要到 12 月才會降息—即使到那時，降息的可能性也只有 50%。

前鮑爾顧問：中東局勢成為主要變數 聯準會最快12月才會降息(圖:shutterstock)

他警告，以伊衝突「可能導致油價飆升、市場信心崩潰，甚至成為經濟衰退的導火索」，並表示經濟衰退常始於某種衝擊，而當前中東可能正在醞釀危機，其機率已略微上升。

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本周聯準會會議預計將連續第四次維持基準利率不變，目前在 4.25%-4.5% 區間。福斯特認為，會議核心懸念在於鮑爾是否會釋放更明確的信號：通膨反彈或就業市場疲軟何者風險更大？他指這將揭示聯準會下半年政策取向，目前聯準會尚未明顯傾向任何一方。

儘管 3 月聯準會官員曾預測年內降息兩次，但福斯特直言，19 位官員的利率預測「缺乏說服力」，目前零次、一次或兩次降息的可能性旗鼓相當。

他強調，聯準會「只有數據支持時才會行動—在此之前絕不會貿然出手」。

對於美國總統川普持續施壓聯準會降息，福斯特評價這類批評「對政策走向幾乎毫無影響」。雖然 5 月通膨數據低於預期，但不足以促聯準會加速行動，「最糟糕的通膨情景風險已降低，但對等關稅帶來的通膨效應仍存在不確定性」。

關於「好消息式降息」的設想，福斯特指出，因關稅政策至少要到 9 月才可能明朗，此情景短期難實現。

他預計 9 月按兵不動的機率較高，而 12 月降息的可能性約 50%，並指出「全球不確定性推高了這一機率，但年內是否真會降息仍是未知數」。